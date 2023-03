Milan, l’agente dell’attaccante allo scoperto: “Interessa ai grandi club”

L’agente dell’attaccante ha fatto un’importante rivelazione durante l’intervista. Il suo assistito è finito nel mirino di top club. Un’italiana su tutte

E’ un Milan che deve rialzarsi e ricompattarsi. La sosta per Nazionali può essere molto utile in tal senso, con il tempo necessario per rifiatare e ritrovare idee nuove, nonostante ben sedici rossoneri saranno impegnati in questo lasso di tempo ognuno con le rispettive Nazionali. L’ultimo recente periodo ci ha detto che il Diavolo è caduto nuovamente in un profondo stato di crisi, dove niente e nessuno ha funzionato. Dall’allenatore, ai giocatori, al gioco sul campo.

A deludere principalmente sono stati i reparti di difesa e attacco. Si prendono troppi gol, se ne segnano allo stesso modo troppo pochi. La difesa a tre escogitata da Stefano Pioli a febbraio è tornata infatti a fare buchi da ogni lato, mentre l’attacco non è riesciuto mai ad incidere nonostante la grande disponibilità di centravanti. Giroud, Ibrahimovic, Origi e Rebic all’occorrenza. Tutti grandi nomi, ma nessuno, se non il francese, sta facendo il suo dovere. Vengono serviti male probabilmente questi attaccanti, o si fanno trovare poco.

La sensazione è che servirà obbligatoriamente agire sul mercato in estate, per reclutare un nuovo centravanti dalle caratteristiche differenti. Giovane e con uno sviluppatissimo fiuto per il gol. Se in difesa è una questione di organizzazione, con lucidità e attenzione a mancare, in attacco sembrano mancare proprio le giuste caratteristiche e la giusta forma fisica. Un’idea dalla Serie A potrebbe interessare a Maldini e Massara.

Milan, l’attaccante dalla Serie A: una bestia nera per il Milan

Ricordare l’ultima di campionato del Milan prima della sosta non è di certo piacevole, ma ci serve per mettere in risalto le doti di un attaccante che non sta facendo fatica a mostrarle. Si tratta di Beto Betuncal dell’Udinese, il possente attaccante portoghese che da un anno e mezzo milita in Serie A. Possente sì, perché fisicamente a Beto non manca nulla. Dalla struttura muscolare prorompente, ha inoltre un’altezza di 1,94 cm. Fisico che usa per farsi strada tra gli avversari e mettere nei guai le difese rivali.

Le sue stagioni in Serie A sono state un crescendo in termini di prestazioni. Attualmente è vicino alla doppia cifra di gol dopo aver segnato appunto in Udinese-Milan il 2-1. Sono 9 reti e 1 assist in stagione. Numeri che lo hanno posto al centro dei riflettori. Tra l’altro al Milan aveva segnato anche nel 2021, gara terminata 1-1. Beto Betuncal col tempo e il lavoro sta alzando il suo livello, proponendosi indirettamente alle big d’Italia e d’Europa. Il Milan, Maldini e Massara lo avevano monitorato già lo scorso anno, ma è in quello attuale che il portoghese sta scippando più consensi. Per caratteristiche fisiche e tecniche potrebbe fare al caso del Milan.

Ha parlato il suo agente di recente, confermando che non mancano squadre importanti interessate al suo assistito, e che potrebbero presto proporgli il salto di qualità.

Agente Beto: “Vediamo tutti cosa sta facendo”

Paulo Regula è il procuratore sportivo di Beto Betuncal, e intervistato da Sportitalia ha ammesso l’interesse di tanti top club per l’attaccante. Il Milan è tra questi? Probabilmente sì, ma è il Napoli quello ad avere maggiore interesse, anche e soprattutto nell’ottica dell’addio di Victor Osimhen a fine stagione. Si è espresso così Regula in merito:

“Quello che sta facendo Beto lo vediamo tutti. Lo vediamo noi spettatori ed allo stesso tempo e modo lo vedono i top club. Il suo rendimento parla da sé e non è normale, dato che è arrivato in Italia da una realtà minore. È questo che suscita l’interesse dei grandi club, lo trovo un meccanismo automatico”.