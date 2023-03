ML – Cardinale e Furlani alla Regione Lombardia: incontro con Fontana

Come appreso da MilanLive.it, Gerry Cardinale e Giorgio Furlani hanno fatto visita oggi alla Regione Lombardia per il tema stadio. Tutti i dettagli

Il Milan avanza spedito verso la risoluzione del tema sulla costruzione del Nuovo Stadio. C’è fretta, ora più che mai di definire la situazione e iniziare i lavori di realizzazione del nuovo impianto. E’ ormai risaputo che il club rossonero, capeggiato da RedBird, abbia l’intenzione di separarsi dall’Inter nell’ottica della costruzione di un nuovo stadio, reputando l’argomento un’esigenza e una necessità.

Uno stadio di proprietà dunque solo e soltanto del Milan. Date le controversie burocratiche per la realizzazione della nuova struttura nell’aria di San Siro, Cardinale&Co hanno individuato nell’area dell’ex Ippodromo La Maura la superficie adatta alla costruzione del nuovo impianto. Una notizia che ha reso entusiasti i tifosi rossoneri, che hanno compreso quanto il club abbia fretta di munire quanto prima la squadra di un impianto moderno e all’avanguardia per ritornare tra le prime d’Europa in termini di economia e prestigio.

Cardinale e Furlani hanno incontrato qualche settimana fa il Sindaco di Milano per discutere dell’ipotesi La Maura. E stamane, a Palazzo Marino, sono tornati a battere sulla questione. Il Presidente del Milan è infatti approdato in Italia nella giornata di ieri esclusivamente per affrontare la questione con Giuseppe Sala. E’ stato comunicata ancora una volta l’intenzione di andare avanti con La Maura.

Nuovo Stadio a La Maura, oggi pomeriggio alla Regione

Dopo l’incontro con Cardinale e Furlani, il Sindaco Giuseppe Sala è stato intercettato dai giornalisti, spiegando che il Milan ha sì confermato l’intenzione di procedere per l’area milanese La Maura, ma che serve un progetto nel breve termine per poter cominciare la procedura amministrativa. Il Milan ha promesso che nel giro di due settimane tale progetto sarà presentato.

Ma non è finita qui. Oggi pomeriggio Cardinale e Furlani hanno voluto approfondire la questione recandosi presso il Palazzo della Regione Lombardia per incontrare Attilio Fontana. Tutti i dettagli appresi da MilanLive.it di seguito.