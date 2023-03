Pioli via dal Milan, l’annuncio: “Rischia solo in un caso”

Pioli sarà l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione? Ad oggi è difficile pensare a un cambiamento, ma c’è chi non lo ritiene impossibile.

Il 2023 della squadra rossonera è davvero travagliato. In campionato il rendimento è molto negativo, con soli 15 punti conquistati in 12 partite. Esattamente la metà del Napoli, che sarà la prossima rivale sia in Serie A sia in Champions League.

Proprio la Champions League è la nota più lieta per il Milan, che ha avuto meritatamente la meglio sul Tottenham con due ottime prestazioni. Il risultato finale di 1-0 non rende giustizia, perché lo scarto di gol avrebbe dovuto essere maggiore. È mancata un po’ di concretezza negli ultimi metri, cosa che non dovrà mancare nei Quarti se si vorrà eliminare anche il Napoli.

Stefano Pioli deve capire come dare una scossa al suo gruppo, un lontano parente di quello ammirato nella stagione dello Scudetto. Il rendimento visto in campionato nel 2023 non è accettabile e non si può fallire l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League, raggiungibile anche compiendo l’impresa complicatissima di vincere l’attuale edizione della competizione.

Pioli criticato: la panchina può essere a rischio?

Ci sono molti tifosi del Milan che suoi social network hanno criticato l’operato di Pioli in queste settimane. Ci sono dei dubbi su alcune sue scelte e anche sulla capacità di far compiere un ulteriore salto di qualità alla squadra. Ciò che ha fatto dal 2020 fino alla vittoria dello Scudetto è straordinario, però qualcosa non sta funzionando in questa stagione.

C’è chi pensa che sarebbe opportuno cambiare allenatore per avere una svolta nella prossima stagione. Ma la società rossonera ha completa fiducia nel mister e oggi non pensa affatto a un divorzio. Paolo Maldini e Frederic Massara gli hanno rinnovato il contratto fino a giugno 2025 e, ad oggi, c’è l’intenzione di andare avanti con lui.

Il giornalista Rudy Galetti di Sportitalia è intervenuto ai microfoni di TV Play e ha parlato della situazione di Pioli, confermando che è molto improbabile un addio: “Dopo la scorsa stagione, la dirigenza voleva fare un passo avanti andando a competere con convinzione in Champions League. In virtù di ciò, Pioli non rischia, anche perché tutti sanno che puntando sulla Champions puoi perdere qualcosa in campionato. Rischierebbe qualcosa nel caso in cui si dovesse andare a rivedere anche le figure dirigenziali“.

Chi potrebbe arrivare al Milan?

Oggi la panchina di Pioli appare ben salda, servire un’ecatombe per provocare l’esonero. È anche difficile dire che potrebbe sostituirlo. In questi giorni Luis Enrique è stato accostato al Milan e si tratta di un allenatore che ha tutto per potersi mettere alla guida della squadra rossonera. Ai tempi del Barcellona ha vinto tutto e ha delle idee di calcio precise.

Più di qualcuno vorrebbe Roberto De Zerbi, che sta facendo molto bene in Premier League con il Brighton. Nel suo contratto, però, c’è una clausola da circa 15 milioni ed è impensabile che il club rossonero la paghi. Dei buoni tecnici in giro ci sono, però oggi la sensazione è che il Milan andrà avanti con Pioli.