Silvestri tuona dopo Udinese-Milan: “È stato scandaloso”

Silvestri ha parlato dopo Udinese-Milan del rigore concesso ai rossoneri e battuto due volte da Ibrahimovic.

L’Udinese non vinceva in casa da settembre, contro l’Inter, e nell’ultima giornata di campionato è tornata a conquistare i 3 punti alla Dacia Arena. Stavolta contro il Milan.

La squadra di Andrea Sottil ha meritato il successo, non c’è dubbio. A portare in vantaggio i friulani è stato Ricardo Pereyra, poi i rossoneri erano riusciti a trovare il pareggio con un calcio di rigore realizzato da Zlatan Ibrahimovic. Un penalty concesso grazie all’on field review e che è stato battuto due volte.

Lo svedese si era fatto parare il primo tentativo da Marco Silvestri, poi ha avuto una seconda chance perché Beto era entrato in area prima che il pallone venisse calciato. Ibrahimovic non ha sbagliato, calciando di potenza e spiazzando il portiere avversario.

Silvestri commenta il rigore di Udinese-Milan

Il fatto che il rigore sia stato fatto ribattere ha generato grandi proteste nell’Udinese. Addirittura, Sottil è stato espulso per le proteste. Lo stesso Silvestri si è lamentato molto per la scelta che è stata presa.

Il portiere friulano si è così espresso sul penalty: “È stato bello pararlo, perché l’ho parato sotto la nostra curva. C’è stato un boato veramente pazzesco. Quindi, dentro di me io il rigore l’ho parato e sono contento. Mi scoccia il secondo rigore, perché volevo stare fermo visto che immaginavo che calciasse centrale. Poi ho pensato che avrebbe ricalciato uguale. Sono stato un po’ un pollo, perché era scontato che cambiasse. Gliel’avevo appena parato, quindi me lo sentito che avrebbe cambiato. Nonostante ciò, l’istinto mi ha detto di tornare lì“.

Silvestri ha anche detto in modo chiaro che il regolamento è sbagliato: “Penso che questo regolamento sia ridicolo, lo dico sinceramente. Contro l’Inter ho parato il rigore di Lukaku, ma Masina è entrato in area prima anticipando Lukaku e in tal caso era giusto far ribattere il rigore. Ma questo col Milan è stato scandaloso, perché la palla andava verso il fallo laterale. Beto ha preso il pallone fuori area, tra l’altro, quindi una cosa senza senso...”.