Bomber in Nazionale: Milan, la scelta è fatta

Il Milan alla caccia di un bomber per la prossima stagione. Arrivano conferme internazionali per i due possibili obiettivi futuri.

Non è certamente una novità o una sorpresa che il Milan stia cercando un nuovo centravanti per la prossima stagione. L’attacco rossonero infatti al momento si regge solo sull’esperienza di Olivier Giroud.

Troppo poco per il club campione d’Italia in carica, visto che gli altri elementi del reparto non stanno dando garanzie. Origi per ora è considerato una delusione, Ibrahimovic a 41 anni compiuti non può garantire le prestazioni di un tempo. Senza parlare di Rebic e De Ketelaere autori di una stagione finora molto deludente.

Lo sguardo di Paolo Maldini e Frederic Massara in questi giorni si è orientato verso le gare internazionali, le qualificazioni ad EURO 2024 che si stanno disputando in tutta Europa. In particolare vanno sottolineati gli exploit di due centravanti molto apprezzati in casa Milan.

Hojlund, subito tripletta con la Danimarca

Tra gli attaccanti seguiti da vicino dal Milan c’è sicuramente Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 dell’Atalanta, di nazionalità danese. Ebbene anche il debutto in Nazionale maggiore di questo talento è stato da applausi.

Hojlund ha realizzato addirittura una tripletta ieri sera, nel successo della Danimarca per 3-1 sulla Finlandia. Un vero e proprio mattatore l’ex Sturm Graz, scovato dall’Atalanta la scorsa estate e pagato 17 milioni di euro.

Schierato titolare dal c.t. Hjulmand, il giovanissimo centravanti (considerato l’erede di Haaland) non ha avuto alcuna titubanza nel suo debutto con la Danimarca. Tre reti belle e decisive che lo rendono protagonista internazionale.

Hojlund è seguito dal Milan ormai da tempo, visto che le sue prestazioni in Serie A con la maglia dell’Atalanta hanno subito colpito gli osservatori rossoneri. Non sarà facile però assicurarsi il suo cartellino, visto il prezzo decisamente in ascesa.

Retegui-gol con l’Italia ma non basta

Altro debutto, altro gol da ricordare. Mateo Retegui, italo-argentino scelto da Roberto Mancini come nuovo centravanti dell’Italia, ha lasciato immediatamente il segno.

E’ lui la nota positiva della sconfitta azzurra in casa con l’Inghilterra. La rete è arrivata durante il secondo tempo e ha permesso all’Italia di sperare fino alla fine in un pareggio. Da sottolineare l’assist di Lorenzo Pellegrini, bravissimo a metterlo nelle condizioni migliori per fare gol.

L’attaccante è fra gli attenzionati di Massara e Maldini per l’attacco del Milan del prossimo anno. Oggi è al Tigre ma è il Boca Juniors la squadra che ne detiene il cartellino. I rossoneri potrebbero provare ad acquistarlo ma il prezzo lievita giorno dopo giorno.