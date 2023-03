Milan, due colpi in canna: è rivoluzione a centrocampo

La squadra rossonera in estate è chiamata a muoversi per migliorare un reparto, quello di centrocampo, che non ha convinto fino in fondo

Servono forze fresche per il centrocampo del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto, per migliorare un reparto che non sempre ha dato le risposte giuste.

Arrivano così conferme sul nome di un profilo, venuto fuori ne giorni scorsi: è il Corriere dello Sport a rilanciare l’idea Marko Grujic. Si tratta di un centrocampista 27enne serbo, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Porto. Il calciatore piace alla dirigenza ed è un profilo che può portare esperienza e fisicità in mediana. Come Rade Krunic o Franck Kessié, in passato, il giocatore di Belgrado può fare anche il trequartista.

In stagione, Grujic ha giocato ben trenta partite, tra campionato e le varie coppe, collezionando più di 1700 minuti. Non è proprio un goleador, tanto che ha segnato solamente una rete, lo scorso 10 marzo contro l’Estoril Praia. Il contratto del giocatore, alto più di 1,90 m scadrà il 30 giugno 2026 e ha una valutazione di circa 9 milioni di euro.

Non solo Grujic

Il centrocampo che in estate perderà certamente Tiemoué Bakayoko potrebbe vedere l’arrivo di due nuovi elementi. L’idea di acquistare Marko Grujic può essere, dunque, accompagnata dall’acquisto di un altro mediano. A meno che non si decida di fare altre valutazioni sui giocatori in rosa che fin qui hanno deluso.

Stiamo chiaramente parlando di Aster Vranckx. Il giocatore belga è finito un po’ ai margini del progetto e Stefano Pioli non lo utilizza più ma Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero ugualmente pensando di riscattarlo. L’obiettivo è quello di riuscire ad ottenere uno sconto dal Wolfsburg, proprietario del suo cartellino, con il quale in estate si era concordato un prezzo di 12 milioni di euro per il riscatto. Sono così previsti nuovi contatti tra il Milan e club tedesco per capire i margini della trattativa.

Nuovo centrocampo

L’idea del Milan sarebbe quella di avere sei centrocampisti in rosa. La certezza è che il club rossonero ripartirà sicuramente da Sandro Tonali, Ismael Bennacer e Rade Krunic. Ha molte possibilità di rimanere a Milano anche Tommaso Pobega, nonostante anche lui sia un po’ sparito dai radar ma il suo status di italiano, cresciuto nelle giovanili del Milan, non è certo un fattore del quale non si può tenere conto.