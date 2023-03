Milan in Champions League, la UEFA paga i bonus: quanto incassano i rossoneri

Calcio e Finanza ha fatto sapere che oggi la UEFA ha pagato i club che hanno passato il turno in Champions League. Buon gruzzolo per i rossoneri

Il periodo attuale dice che il Milan continua a non vivere un buon periodo di forma. Ci sono i risultati a parlare. Il cammino in campionato dei rossoneri da quando è iniziato il 2023 può ritenersi soltanto deludente. Poco più di 20 i punti guadagnati, troppo pochi per la squadra Campione d’Italia in carica e che avrebbe dovuto lottare ancora una volta per lo Scudetto.

Il Milan è quarto in classifica, una posizione che non dà alcuna certezza in vista della prossima stagione. Anche perché la Roma di Josè Mourinho è ad un solo punto di distanza. La lotta Champions League è quindi aperta e serrata, e si sa che mancare il pass per la prossima edizione rappresenterebbe la delusione più grande.

C’è quindi da rialzare la testa quanto prima, per scongiurare brutti guai in vista del finale di stagione. Ma se è vero che il Milan di Stefano Pioli sta facendo enorme fatica in Serie A, è altrettanto vero che ha rotto ogni pronostico in Europa, e dunque in Champions League. Il passaggio dei gironi sembrava già un grandissimo traguarda, ma il Diavolo ha superato le aspettative aggiudicandosi un posto nei quarti di finale della competizione dopo undici anni.

Sarà il Napoli la rivale da battere nel doppio confronto. Nulla di semplice. Ma nell’attesa della sfida di fuoco il Milan si è aggiudicato degli ottimi introiti grazie al buon cammino in Champions League. Gli ultimi dati li riporta Calcio e Finanza.

Milan, arrivano i soldi della Champions: le cifre dei bonus per gli ottavi

Come riportato da Calcio e Finanza, nella giornata di oggi Milan, Inter e Napoli hanno ricevuto i primi bonus dalla UEFA per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ognuno di questi club italiani ha incassato ben 9,6 milioni di euro. Degli arretrati se così si può dire, dato che il pagamento fa appunto riferimento al turno passato, quando il Milan ha superato i gironi approdando agli ottavi della manifestazione dove ha incontrato il Tottenham di Antonio Conte nella doppia sfida di andata e ritorno.

Difatti, alle tre società spettano altri 10,6 milioni di euro ciascuna per aver superato gli ottavi ed essersi aggiudicate un posto ai quarti di Champions League. Come spiega Calcio e Finanza, questa cifra verrà però versata più avanti a Milan, Inter e Napoli. Intanto, il club rossonero può godersi i primi introiti, ragionando sicuramente in prospettiva futura con il mercato al centro delle valutazioni. Sappiamo bene che per la prossima stagione c’è bisogno di un tasso tecnico maggiore.

Ogni reparto della rosa di Stefano Pioli andrà rinforzato e migliorato con giocatori validi. Con la ferma consapevolezza che il Milan non vuole e non è pronto a spese folli di mercato. Si agirà con la solita politica sostenibile ma innovativa.