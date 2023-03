Il Milan scopre un “nuovo bomber”: doppietta in Nazionale | Pioli sorride

Serata pazzesca per il giocatore di Stefano Pioli, autore di una doppietta. Ecco come è andata la serata nazionale dei rossoneri

La serata di ieri non ha sorriso ai tifosi italiani. La Nazionale, allenata da Roberto Mancini, è finita ko al Maradona, per mano dell’Inghilterra. Uno strapotere, nel corso del primo tempo, imbarazzante, che ha indirizzato subito il match.

Gli azzurri hanno reagito nella ripresa ma non è bastato nemmeno l’uomo in più per riuscire a pareggiare la sfida. Una sfida che ha visto in campo Tonali solo dal 70esimo in poi. Ha giocato anche Retegui, l’attaccante accostato al Milan in queste ultime settimane, che è riuscito ad andare a segno, per la felicità del Ct.

Bomber Krunic

Ma il vero bomber ieri è stato un altro calciatore del Milan. I tifosi rossoneri – molti poco interessati alla vicenda della nazionale – hanno esultato per la doppietta messa a segno da Rade Krunic.

Il bosniaco è stato il protagonista assoluto della sfida contro l’Islanda: sul primo gol è bravo a controllare il pallone spalle alla porta, girarsi e battere il portiere avversario. Il secondo è invece una rete cosiddetta di rapina. Due gol da attaccante vero, che chissà, potrebbero incoraggiare Stefano Pioli a riportare Krunic qualche metro più avanti, in vista del possibile cambio di modulo e ritorno al 4-2-3-1.

Niente gol ma torna il sorriso

Ha giocato solamente l’ultimo quarto di gara ma Rafael Leao ha ritrovato il sorriso con il suo Portogallo. Basta farsi un giro sui social per rendersi conto, che l’aria di casa gli sta facendo davvero bene ma nel 4-0 contro il Liechtenstein, a Lisbona, non c’è la sua firma. 90 minuti, infine, anche per Simon Kjaer, nel 3 a 1 contro la Finlandia, e per Ismael Bennacer, che ha battuto il Niger con la sua Algeria

Ecco la Francia

Sarà un’altra serata calda per i tifosi rossoneri che proveranno a seguire le prestazioni dei loro giocatori. Saranno ben nove i calciatori di Pioli, che potrebbero essere impiegati. Le attenzioni principali saranno chiaramente rivolte alla Francia, chiamata ad affrontare l’Olanda. Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan avranno le luci dei riflettori puntate addosso. C’è curiosità anche per la sfida Svezia-Belgio con Ibrahimovic da una parte e Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers d’altra. Pronti a giocare, infine, anche Sergino Dest in Grenada-Stati Uniti, Devis Vasquez in Corea del Sud-Colombia e Aster Vranckx che con il suo Belgio Under21 affronterà la Repubblica Ceca