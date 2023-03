Milan più italiano: arrivano il dieci e il terzino

Il Milan potrebbe mettere le mani su due giocatori italiani giovani. I rossoneri tornano a guardare in Serie A per rafforzare la propria rosa. Ecco di chi si tratta

Si guarda al calciomercato italiano per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Le ultime partite hanno detto che il Milan ha bisogno di alternative all’altezza, di calciatori pronti che possano fare fin da subito la differenza.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno guardato spesso all’estero per questioni di opportunità. Non è un segreto, d’altronde, che investire fuori dai confini italiani è certamente più conveniente, grazie ad un regime fiscale differente. Potendo utilizzare il Decreto Crescita, il risparmio sul pagamento dello stipendio, infatti, non è certo indifferente.

Ma la prossima estate il Milan potrebbe tornare a fare spese in Serie A, come successo qualche anno fa, quando la dirigenza rossonera mise le mani su Rade Krunic e Ismael Bennacer. Due colpi a centrocampo, presi dall’Empoli a prezzi non certo esorbitanti.

Proprio con i toscani, il Milan potrebbe tornare a fare affari. La squadra allenata da Zanetti ha davvero diversi elementi che farebbero comodo al Diavolo.

Doppio colpo dall’Empoli

E’ Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, a parlare dell’interesse di due giocatori dell’Empoli. Due calciatori italiani e giovani: “Credo proprio che il prossimo anno ci sarà un Milan più italiano – afferma il noto giornalista -. Se fino a questo momento si è investito poco sugli italiani non è per questioni di principio ma perché sono inavvicinabili. Vai a chiedere Frattesi e il Sassuolo, legittimamente, ti chiede dai 30 ai 40 milioni di euro, cifre importanti per le squadre italiane che hanno budget limitati”.

“Ci sono altri due giocatori, oltre Sportiello, che potrebbero arrivare. Un numero dieci, soprattutto se va via Brahim Diaz, e vale a dire, Tommaso Baldanzi, che ha un costo di 15-20 milioni ma il Milan potrebbe supportare questo investimento con qualche cessione o qualche giocatore da inserire nella trattativa. E’ un talento giovane, ecco l’italiano al posto di Diaz“.

Anche il vice Theo Hernandez

“C’è un altro italiano sempre dell‘Empoli, per fare l’accoppiata un po’ come Krunic-Bennacer, si tratta Fabiano Parisi. Terzino sinistro, 10-12 milioni, con l’addio di Ballo-Toure che viene di aiuto“.

Uno sguardo alle liste – “Il Milan aggiungerebbe così altri due italiani, al posto di due stranieri respirerebbe, e Sportiello per Tatarusanu. Oltre non si può molto andare… ha fatto benino Retegui ma non credo che possa risolvere i problemi dell’attacco del Milan. E’ un po’ azzardato”.