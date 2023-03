Mirabelli: “Terrei Pioli anche senza Champions. Donnarumma? Spero vada alla Juve”

L’ex DS del Milan è tornato a tuonare. Ha rilasciato delle particolari dichiarazioni sul Milan di Pioli e su Gianluigi Donnarumma

Il Milan di Stefano Pioli è ricaduto in una brutta crisi di gioco e risultati. Sono i numeri a parlare, soprattutto quelli della classifica, che dicono che il Diavolo è adesso al quarto posto ma con la Roma alle calcagna, ad un solo punto di distanza. Ciò sia traduce inevitabilmente col fatto che la qualificazione alla prossima Champions League è incerta. Mancarla significherebbe mandare all’aria una stagione intera, a prescindere dall’esito dei quarti di finale contro il Napoli.

E’ caccia al colpevole dunque, con Stefano Pioli primo bersaglio dei tifosi e della critica. L’allenatore del Milan è visto come unico responsabile di questa seconda crisi rossonera del 2023, ma in certi momenti è forse meglio non cercare per forza di cose colpevoli. La ruota gira sempre, come nella vita come nel calcio. E Stefano Pioli è uno di quei tecnici che ha dimostrato di sapersi sempre rialzare, di saper superare i suoi limiti e quella della squadra. Occhio dunque a gettare sentenze, con tantissimi che già chiedono a gran voce l’esonero, desiderando altri nomi per la panchina del Milan.

Ad andare controcorrente c’è però lui, Massimiliano Mirabelli, ex Direttore Sportivo rossonero. Un nome noto all’ambiente milanista. Il dirigente, oggi al Padova, ha una visione diversa delle cose.

Mirabelli controcorrente: “Pioli da confermare”

Intervistato in esclusiva a calciomercato.it, Massimiliano Mirabelli ha dato una sua opinione sull’attuale periodo del Diavolo. A suo dire, nonostante le cadute e ricadute, è da considerare positivo il progetto degli ultimi quattro anni del club rossonero, con Stefano Pioli al comando.

“Per quanto riguarda il Milan per me quello di Pioli resta un percorso assolutamente positivo. E’ un progetto che si fonda sui giovani e quindi io lo confermerei a prescindere, anche se non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League” ha detto Mirabelli a calciomercato.it. Un’affermazione che troverà consensi e dissensi. Ma è sul capitolo Gigio Donnarumma, probabilmente, che l’ex DS del Milan troverà meno sostenitori.

Mirabelli ha infatti parlato anche dell’ex portiere del Diavolo oggi al Paris Saint Germain.

Mirabelli: “Donnarumma? Solo alla Juve”

L’argomento Donnarumma sta da sempre molto a cuore a Massimiliano Mirabelli, che durante il suo mandato da DS rossonero si è occupato del fatidico rinnovo di contratto del portiere italiano. Insieme a Fassone, Mirabelli è l’artefice del famoso accordo concesso a Gianluigi di 6 milioni di euro a stagione. Già allora era una cifra esagerata, spropositata per un portiere di soli 19 anni. E che due anni fa ha fatto da scia alle richieste di rinnovo spropositate dello stesso e del suo agente Mino Raiola. Le stesse che lo hanno portato lontano dal Milan, in Francia e al Paris Saint Germain.

Nonostante ciò, Mirabelli ha sempre vantato la sua bravura nel chiudere quel prolungamento contrattuale, quando su Donnarumma erano piombate diverse big europee. Oggi, il dirigente è tornato a parlare di lui, elogiandolo nel miglioro modo, e augurandogli di tornare in Italia. Dove? Le sue parole di seguito:

“A Gianluigi sono molto legato perché prima di tutto è un bravissimo ragazzo, oltre ad essere uno dei tre migliori portieri al mondo. Faccio il tifo affinché possa tornare presto in Italia. Direi che può andare solo alla Juventus, come avrebbe dovuto fare due anni fa, quando ha lasciato il Milan”.

Quest’ultima frase soprattutto lascerà forse un pò d’amaro in bocca ai tanti sostenitori rossoneri.