Sorpresa Milan: il Barcellona lo scarica, eccolo in Serie A

Il Barcellona sembra pronto a scaricare uno dei suoi talenti. Il Milan ed altri club di Serie A italiani possono approfittarne

Il Barcellona sta provando a tornare ai suoi vecchi e poderosi fasti. Quelli del tiqui-taca, del guardiolismo e del bel gioco che l’ha portato ad essere il club più apprezzato e vincente al mondo.

In questa stagione la formazione di Xavi sta dominando la Liga: un ulteriore vantaggio in classifica è arrivato grazie alla vittoria del Clasico prima della sosta, tra l’altro deciso da un gol nei minuti di recupero dell’ex Franck Kessie.

La rosa del Barcellona è ricca di talento e molti di questi non hanno trovato molto spazio nel corso di questa stagione. Non a caso dalla Spagna si parla di alcuni elementi che Xavi e la dirigenza sono pronti a mettere sul mercato, perché non proprio tra i più brillanti e decisivi della rosa.

Il Barça vola, la stellina Ansu Fati no: futuro all’estero?

In tal senso, il portale iberico Fichajes.net ha parlato dei cosiddetti ‘scarti’ del Barcellona, ovvero di quei calciatori che con molta probabilità verranno messi in vendita la prossima estate.

Quattro i profili indicati, tra i quali spunta quello inaspettato della stellina Ansu Fati. Si tratta dell’enfant prodige catalano, l’erede dei grandi campioni del Barça fuoriusciti dalla cantera. Eppure Fati, nonostante le grandi premesse, sembra essersi letteralmente arenato.

Ha solo 20 anni Ansu Fati, ma da lui ci si aspettava un rendimento di ben altro livello. Tra infortuni e condizione atletica non così brillante, lo spagnolo di origine guineana è uscito dai radar. Per Xavi è solo un’alternativa ed il Barcellona starebbe seriamente pensando di metterlo sul mercato.

Non è da escludere un futuro all’estero, forse anche in Serie A per Fati. Il classe 2002 potrebbe tentare l’esperienza italiana, con il Milan ed altre big del nostro campionato che sono ovviamente interessate a lui.

Nonostante non stia impressionando, il talento strappato dal Barcellona al vivaio del Siviglia, è comunque un calciatore dotato di qualità tecniche, rapidità e caratteristiche rare. Occhio dunque a cosa accadrà in estate.

Ansu Fati e un’eredità troppo pesante

Le aspettative su Ansu Fati erano altissime soprattutto per una questione in particolare. L’attaccante 20enne è l’erede di Leo Messi, quanto meno nell’indossare la maglia numero 10 del Barcellona.

Dopo l’addio dell’argentino, direzione PSG, la scelta è ricaduta su Fati come canterano doc. Ma al momento non è stato in grado di replicare le gesta di Messi, anche se l’età gioca a suo favore.

24 presenze e 3 soli gol in Liga per Ansu Fati, che spesso parte dalla panchina. Nel Clasico vinto contro il Real Madrid gli è stato preferito l’adattato Gavi nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. Senza un cambio di marcia, Fati resterà una promessa mancata. Con Milan e le italiane sullo sfondo.