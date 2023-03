Calciomercato Milan, l’attaccante ha deciso: via per 25 milioni

Il Milan inizia a pensare al prossimo mercato. Nel mirino l’attaccante: ha deciso. Può partire per 25 milioni

Iniziano le manovre di calciomercato. I club iniziano a capire quali possono essere i potenziali rinforzi per la prossima stagione e a effettuare i primi sondaggi. Si ragiona sulla rosa e su quali possano essere le zone di campo da rinforzare.

Per quanto riguarda il Milan, Maldini e Massara sono già all’opera e lavorano dietro le quinte per costruire la rosa da dare a Stefano Pioli. Il Milan, in particolare, si dovrà concentrare sull’attacco. Con Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic sempre più vicini alla fine delle loro leggendarie carriere, le incertezze su Rebic e Origi e soprattutto il grande dilemma sul futuro di Rafael Leao, che è alle prese con un complicato rinnovo con la società rossonero, l’attacco milanista ha bisogno di forze fresche.

Gli scout rossoneri stanno setacciando il mercato internazionale in cerca di rinforzi. La politica, ovviamente, è sempre quella di giocatori giovani che possano avere il potenziale di diventare un domani dei top player di livello mondiale. In particolare, un giocatore sarebbe finito nel mirino del MIlan.

Okafor, l’attaccante va via per 25 milioni: cosa sta succedendo

Noah Okafor, attaccante del Salisburgo, è ormai nelle mire dei grandi club del continente. Il ventiduenne svizzero ha segnato 7 gol e regalato 3 assist in stagione: numeri destinati a crescere. Ecco perché il suo profilo è nel taccuino dei ds. Un’altra mossa, però, sta per fare salire, e non poco, le sue quotazioni. Ha infatti deciso di fare rappresentare i suoi interessi dall’agenzia di procuratori Sport360, tra le più influenti al mondo. Si tratta di un passo davvero importante per la propria carriera. Tutti sanno quanto sia importante nel mercato di oggi avere un valido procuratore, e quanto le relazioni tra agenti e società influenzino le dinamiche del mercato.

Con un’agenzia così solida alle spalle, l’attaccante potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo, con diverse società che lo hanno messo nel mirino. Questo anche in virtù della propria condizione contrattuale, ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024 e dovrà quindi trovare una nuova sistemazione. Tra le possibili mete c’è sicuramente il Milan. I rossoneri da tempo avevano fatto visionare da vicino il ragazzo ai propri osservatori, seguendolo durante le uscite internazionali.

I rossoneri seguono da tempo il giocatore, e potrebbero presto avviare i contatti con i rappresentanti italiani. La valutazione è fissata a 20/25 milioni di euro. I rossoneri non sono ovviamente l’unica squadra sul giocatore, e dovranno sconfiggere una folta concorrenza. In particolare, l’agenzia ha ottimi contatti con i club di Bundesliga, e nel suo futuro potrebbe esserci un futuro al Lipsia. Quel che è certo è che sarà un’estate particolarmente bollente.