Calciomercato Milan, Maldini e Massara a sorpresa: colpo da 12 milioni

Il club rossonero pensa di riscattare il giocatore nonostante le pochissime apparizioni in campo nell’arco della stagione

Le prossime mosse del Milan sul mercato sono ancora tutte da scoprire. Questi mesi prima della fine della stagione saranno molto importanti per capire se i rossoneri potranno o meno approfittare degli introiti derivanti dall’ingresso alla prossima Champions League.

Chiaramente con quel gruzzolo in più, una quarantina di milioni circa, la società avrebbe modo di pensare a un mercato più consistente e a dei profili di livello superiore. In tal caso sarebbe anche più facile arrivare a chiudere situazioni di rinnovi (come quello di Leao) e di riscatti dei giocatori in prestito. Molto dipenderà quindi dal quarto posto e solo a fine campionato si delineerà la strategia definitiva.

Paolo Maldini e Ricky Massara riflettono quindi anche sui calciatori che sono già nella rosa di Stefano Pioli, ma solo in prestito, sui quali pertanto in estate andrà presa una decisione importante. Il club deve valutare con attenzioni su chi andare a fare un investimento in chiave futura e da questo punto di vista potrebbe esserci una sorpresa davvero inaspettata. Ad oggi infatti c’è un elemento della squadra che ha trovato pochissimo spazio, ma che potrebbe anche venir riscattato.

Il Milan persa al riscatto di Vranckx

Stiamo parlando di Aster Vranckx. Il centrocampista belga è stato acquistato in prestito dal Diavolo negli ultimi giorni di agosto dal Diavolo, dopo che altre trattative non erano andate a buon fine per sostituire Franck Kessie.

Il nome principale era quello di Renato Sanches, poi finito al Paris Saint Germain. Alla fine quindi la dirigenza ha comunque riempito il buco in mezzo al campo prendendo il prestito il ventenne dai tedeschi del Wolfsburg, e stabilendo un diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Il classe 2002 però ha giocato davvero poco da inizio stagione: solo 7 presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Il Corriere dello Sport spiega che. nonostante le poche apparizioni, Maldini e Massara credono molto in questo ragazzo e lo considerano un giocatore duttile e soprattutto di grande prospettiva. Nelle prossime settimane sono previsti dei contatti dunque con il Wolfsburg per parlare del riscatto e provare ad abbassare un po’ la cifra.

Se alla fine i rossoneri decidessero di non riscattare il belga, dovrebbero comunque intervenire con un acquisto in mediana. A Tonali e Bennacer serve infatti un’alternativa di livello. Si parla anche di un interesse del Milan nel rinforzare la mediana in vista del prossimo anno, con il nome di Marko Grujic che in questo momento sembra il più quotato