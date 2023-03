Calciomercato Milan, nuovo bomber nigeriano: super affare in Belgio

Il Milan ha messo nel mirino un super talento nigeriano. Potrebbe essere il nuovo innesto per l’attacco. L’indiscrezione di calciomercato.com

I numeri attuali ci dicono che il Milan fa una fatica tremenda ad andare al gol. Le partite non si vincono anche e soprattutto per questo motivo, oltre che per una difesa che ha mostrato fragilità e debolezze enormi. Ma è necessaria maggiore incisività sotto porta. Le grandi squadre basano la loro forza su un reparto d’attacco prolifico, lo stesso che nelle situazioni più difficili riesce comunque a sbloccare le partite.

Al Milan questo non accade più, nonostante il parco attaccanti sia numeroso e di un certo livello. Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi e Ante Rebic. Nomi e qualità importanti, ma soltanto uno, il francese ex Chelsea, riesce a dare il meglio delle sue doti al Diavolo, nonostante i 36 anni. Zlatan rappresenta inevitabilmente un capitolo a parte. Mai mettere in dubbio la sua forza e la sua leadership, ma dopo tanti mesi di inattività post-intervento e a 41 anni sarà impossibile per lui tornare quello di volta.

E il Milan, anche in vista della prossima stagione non può pensare di basare la sua forza offensiva su due attaccanti così avanti con l’età. Origi e Rebic, inutile sottolinearlo, non danno garanzie dal punto di vista fisico. Spesso, troppo spesso, infortunati non hanno trovato la continuità per rendere sul campo. La sensazione è che in estate cambierà in maniera sostanziale la situazione.

Milan, attacco nuovo di zecca… o quasi

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già iniziato a programmare il mercato della prossima stagione, in attesa di comprendere se il Milan si qualificherà o meno alla prossima Champions League, e di conseguenza i fondi saranno maggiori. Il reparto d’attacco è quello che più urge di una nuova identità e definizione. E’ probabile che si troverà una soluzione diversa per Ibrahimovic, Origi e Rebic, per motivazioni differenti. A confermalo è calciomercato.com, che afferma che il Milan sta soprattutto ragionando sulle cessioni del belga e del croato.

Per Ante sembra quasi scontato l’addio in estate, per Divock altrettanto in caso di una buona offerta economica. Caccia dunque ad un nuovo centravanti, che possa garantire solidità, freschezza e gol. Nel mirino della dirigenza rossonera è finito un profilo in particolare. Un attaccante nigeriano dalle ottime caratteristiche.

Milan, l’attaccante ancora dal Belgio

All’area scouting rossonera piace parecchio sondare i campionati francesi e belgi. Le ultime sessioni di mercato lo confermano. Ebbene, l’ultimo talento finito sul taccuino di Maldini e Massara è Victor Boniface, un classe 2000 dalla doti esplosive e in forza al Royal Union Saint Gilloise, club di Jupiler Pro League, la massima serie belga. La stessa dove milita il Club Brugge per capirci, società dalla quale il Milan ha acquistato Charles De Ketelaere. Boniface è un attaccante che sta contribuendo enormemente agli ottimi risultati stagionali del suo Royal.



Il club belga è infatti secondo in campionato, e ha raggiunto i quarti di Europa League (sfiderà il Bayer Leverkusen) dopo aver battuto un’altra Union, quella tedesca di Berlino. Risultati sorprendenti, per una squadra che si sta mettendo in mostra come difficilmente aveva fatto prima. Boniface è uno dei segreti più belli di questo successo. Sin ad adesso ha messo a segno 19 reti e 8 assist in stagione, numeri da capogiro per un classe 2000. A rendere ancora più interessante il suo cartellino è il valore di mercato. La Royal Union potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 10 milioni di euro per farlo partire.

Prima punta pura, stessa nazionalità di Victor Osimhen, ma con tanto ancora da mostrare. E probabilmente il campionato belga ha cominciato a stargli stretto. Il Milan valuta, anche in base ai programmi del suo mercato in uscita. Intanto Boniface spera nella chiamata in Nazionale, una tappa che ancora manca nella sua carriera. L’approdo in rossonero potrebbe consentirgli un totale salto di qualità. Calciomercato.com evidenzia l’esistenza di una concorrenza concreta da parte del Bologna, che cerca il sostituto di Marko Arnautovic.