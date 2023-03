Milan, in arrivo la firma: programmato l’incontro decisivo

Tra non molto ci sarà un nuovo confronto sul rinnovo di Giroud: il Milan e l’entourage vogliono arrivare all’accordo.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno più questioni contrattuali aperte. Hanno due tavoli importanti ai quali doversi sedere nelle prossime settimane.

Uno è quello che riguarda Rafael Leao, in scadenza a giugno 2024 e che senza rinnovo verrebbe venduto. Una cessione inevitabile, perché il Milan non può permettersi di perdere un giocatore di tale valore a parametro zero. Si farà il possibile per trovare un accordo ed evitare un addio.

La società rossonera da mesi sta dialogando con l’avvocato Ted Dimvula per trovare una quadra, però finora non è mai arrivata la fumata bianca. Le parti rimangono un po’ distanti. Sicuramente non aiuta il fatto che il giocatore debba corrispondere allo Sporting Lisbona un risarcimento oneroso per la risoluzione unilaterale del contratto esercitata nel 2018 per poi trasferirsi al Lille a zero.

Rinnovo Milan-Giroud: firma in primavera?

Un altro rinnovo che il Milan vuole finalizzare in tempi brevi è quello di Olivier Giroud, il cui contratto va in scadenza a giugno 2023. In questo caso la trattativa è più semplice rispetto a quella riguardante Leao.

Il 36enne francese ha già dichiarato pubblicamente di voler rimanere a Milano, dove è felice e gioca con continuità. Il suo stipendio da 3,5 milioni di euro netti annui dovrebbe essere confermato. L’entourage spinge per un piccolo aumento e la sensazione è che alla fine si giungerà a un accordo.

La Gazzetta dello Sport scrive che il nuovo appuntamento per discutere del rinnovo di Giroud è in programma ad aprile. L’ex Chelsea va verso la firma, anche se restano dei dettagli da definire prima di mettere tutto nero su bianco. Trapela grande ottimismo e non dovrebbero esserci colpi di scena negativi.

La stagione 2022/2023 di Giroud

Giroud è il capocannoniere del Milan in questa stagione 2022/2023. Ha realizzato 12 gol in 34 presenze, collezionando anche 6 assist per i compagni. Considerando i suoi 36 anni, si tratta di ottimi numeri.

Da ricordare anche le 4 reti messe a segno con la Francia nel Mondiale in Qatar. Nonostante l’età avanzata, si sta confermando un attaccante affidabile e in grado di dare buone garanzie. Un esempio per i compagni di squadra, sia al Milan sia in Nazionale. Tutti gli allenatori vorrebbero uno come Olivier. Non è un caso che ci siano diverse società a sperare di poter ingaggiare Giroud a parametro zero a fine stagione. Il Milan, però, farà di tutto per trattenerlo.