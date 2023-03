Il messaggio di Folarin Balogun a Southgate sui social: l’obiettivo del Milan non le manda a dire

Folarin Balogun, obiettivo di mercato del Milan, non le ha mandate a dire a Gareth Southgate, allenatore dell’Inghilterra. Chiaro il suo riferimento sui social

Il Milan ha un grande desiderio per il mercato estivo, che porta il nome di Folarin Balogun. L’attaccante classe 2001, che fino a qualche mese fa era un profilo semi sconosciuto, sta attirando grande attenzione in questa stagione in Ligue 1. In forza al Reims, Folarin ha segnato una miriade di gol, dimostrando di essere un finalizzatore di lusso. Ben sedici sono le reti che ha messo a segno in ventisei presenze di campionato, a cui si aggiungono due assist. Balogun ha praticamente partecipato al 50% dei gol segnati dal suo Reims, e che gli permettono oggi di occupare il decimo posto della Ligue 1.

Il Milan, rappresentato da Paolo Maldini e Frederic Massara, è rimasto particolarmente stupito da questo giovane talento. Sappiamo che al Diavolo piace parecchio scovare nuove risorse in territorio transalpino, e Balogun è stato individuato come possibile nuovo innesto per migliorare con sostanza il reparto d’attacco di Pioli in vista della prossima stagione. Attenzione, però. Perchè Folarin Balogun è in realtà un giocatore di proprietà dell’Arsenal. Quella al Reims è la seconda esperienza in prestito.

Tutto fa però presagire che i Gunners non abbiano bisogno di lui il prossimo anno, vantando in rosa due ottimi centravanti come Gabriel Jesus e Nketiah. Il Milan tenterà davvero l’assalto?

Milan, assalto a Balogun in estate: le cifre

Tutto fa presagire che Maldini e Massara faranno un concreto tentativo in estate per provare ad aggiudicarsi Balogun dall’Arsenal. Giroud non può rappresentare l’unica vera opzione di Stefano Pioli. Il francese a 36 anni è prossimo al rinnovo, ma serve svecchiare il reparto, con Ibrahimovic ormai 41enne e vicino alla fine della carriera. Per non parlare di Origi, che anche quando non infortunato non riesce a dare il meglio di sé alla squadra.

Basterebbero qualcosa come 20 milioni di euro per convincere i Gunners. Balogun è un potenziale crack da non farsi scappare. Eppure, c’è chi continua a non notarlo. Lui non ha preso bene la recente decisione dell’allenatore.

Balogun deluso, Southgate lo lascia a casa

Folarin Balogun ha nazionalità a metà tra quella statunitense e quella inglese. E’ nato in America, infatti, ma è cresciuto a Londra. Dopo l’ottima stagione che sta conducendo, si aspettava qualcosa in più il classe 2001. Come la chiamata da Gareth Southgate per far parte della Nazionale inglese nei prossimi impegni di fine marzo. Sappiamo che ci sono le sfide di qualificazione ai prossimi Europei da disputare, ma Southgate non ha pensato a Balogun per rinforzare la sua rosa.

Foden, Kane, Grealish, Rashford, Saka e Toney rappresentano la batteria d’attaccanti convocati dal CT inglese. E’ rimasto molto deluso Folarin Balogun. E in casa rossonera ne sappiamo qualcosa di delusioni di questo tipo, con Fikayo Tomori che ancora oggi non viene considerato dallo stesso Southgate. L’allenatore continua a scartare i giocatori che non militano nella massima serie inglese. Qualcosa di inspiegabile!

Ma Balogun non si è tenuto dentro la rabbia e la delusione. Sui social ha mandato una chiara frecciatina al tecnico dell’Inghilterra, scrivendo su una storia Instagram “Nella vita, vai dove sei apprezzato.” Sembra, contemporaneamente, un chiaro segnale della possibilità che Folarin scelga di giocare per la Nazionale statunitense. Ha comunque dimostrato un certo coraggio l’attaccante del Reims, rendendo pubblica la sua insoddisfazione.