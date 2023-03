Milan, nuovo centrocampista: individuato l’obiettivo | Gioca in Portogallo

Il club rossonero sta cercando un profilo importante per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione e c’è un nome in pole

I discorsi di mercato prendono il sopravvento durante questo periodo di sosta dei campionati e anche in casa Milan si continua a parlare molto di possibili trattative per la prossima estate. I rossoneri hanno in mente di rinforzarsi in più reparti, tra cui anche la mediana.

La dirigenza rossonero, Paolo Maldini in primis, è già all’opera per sondare il terreno per qualche profilo importante e testare le reali chance per ciascuno. Il Diavolo ha sicuramente bisogno di un centravanti e di un esterno, ma anche in mezzo al campo servirà un elemento di spessore, visto che al momento le alternative non hanno convinto del tutto.

Tiemoué Bakayoko finirà il prestito biennale e saluterà al termine della stagione, per cui già un tassello sarà libero. Probabili anche che il belga Aster Vranckx non venga riscattato, visto il suo scarso utilizzo da parte di Stefano Pioli durante tutto l’arco della stagione. Situazione simile anche per Yacine Adli, davvero poco protagonista in questa sua prima stagione rossonera. In sostanza, ai titolarissimi Tonali e Bennacer solo Krunic rappresenta un alternativa credibile da alcuni mesi a questa parte.

Grujić, la richiesta del Porto non sarà bassa

Ecco perché il Milan ha messo in piano per la prossima estate un’operazione in quel ruolo e ha già un nome preferito sugli altri. Si tratta di Marko Grujić, ventiseienne serbo di proprietà del Porto.

Qualche giorno fa il portale serbo Telegraf dava la notizia di un contatto tra la società rossonera e gli intermediari del calciatore. Si vocifera che il ragazzo voglia provare una nuova esperienza in uno dei top 5 campionati europei, dopo quella non troppo entusiasmante di qualche anno fa in Premier League con il Liverpool.

L’ostacolo principale in questo momento è dato dall’effettivo costo del classe ’92, il cui contratto con il club portoghese scade il 30 giugno 2026, quindi fra ben tre anni. Transfermarkt ne fa una valutazione di 9 milioni, ma il Porto è bottega cara e sicuramente la richiesta sarà maggiore.

Il serbo piace ai rossoneri

Le voci degli scorsi giorni però continuano a farsi sempre più insistenti. Il giocatore ha il gradimento da parte del Diavolo, che lo considera uno dei profili ideali per migliorare il centrocampo attualmente a disposizione di mister Pioli. Su di lui, stando a quanto riportato dai media, c’è anche il Manchester United. Sono 25 le presenze complessive in stagione con i Dragoes per Grujic, con un gol anche all’attivo. Staremo a vedere nelle prossime settimane se la pista può diventare calda per il Milan.