Clamoroso Milan, c’è il pupillo di Allegri: Juve spiazzata

Sia il Milan che la Juventus, per diversi motivi, hanno bisogno di un attaccante: tra i nomi in lizza per entrambe c’è il pupillo di Allegri

Il Milan sta lavorando intensamente per portare a mister Pioli nuovi rinforzi per la rosa di questa stagione calcistica. Se il Diavolo vuole sperare di essere più competitivo rispetto alla scorsa stagione altalenante, deve investire nel mercato rinforzando i punti deboli del campo.

Gli infortuni di questa stagione hanno influito negativamente sui risultati del Milan e la società si sta muovendo per porre rimedio a questa situazione.

I rossoneri hanno importanti sfide che li aspettano nelle prossime settimane. In particolare, i match contro il Napoli saranno cruciali per continuare il cammino nella Champions League e consolidare il quarto posto in campionato, garantendo la qualificazione alla prossima coppa europea.

Conferme dalla Spagna: super bomber per il Milan

Mentre la squadra di Pioli cerca di mantenersi al passo con i partenopei, il mercato dei giocatori in uscita viene attentamente monitorato da Maldini e Massara. La rosa attuale del Milan ha dimostrato di avere delle lacune, soprattutto in attacco.

Giroud è sempre decisivo ma l’età avanza (potrebbe presto firmare il rinnovo), Ibrahimovic non dà garanzie fisiche e Divock Origi non ha finora convinto. Ecco perché, come confermato da fichajes.net, il Milan potrebbe riprovarci per Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid per diverse ragioni.

In Italia ci sarebbero diverse squadre interessate ad acquisirlo. Prime fra tutte la Juventus per un ritorno di fiamma, ma soprattutto il Milan, che potrebbe scipparlo ad Allegri, che ha sempre avuto tanta stima dell’attaccante della Nazionale spagnola.

L’indiscrezione è stata lanciata nelle scorse ore anche dalla Gazzetta dello Sport, che ha parlato di un affare possibile anche perché a costi molto accessibili. L’Atletico Madrid potrebbe liberarlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro; lo stipendio è di 5 milioni a stagione, tanti ma non troppi per le casse dei rossoneri. Considerando la caratura del calciatore e l’importanza di avere un nuovo centravanti, potrebbe essere un sacrficio alla portata.

Morata tornerebbe di corsa in Italia. In passato è stato più volte vicino al Milan, in particolare nell’estate del 2017: era uno degli obiettivi di Fassone e Mirabelli insieme a Belotti e Aubameyang. Impossibile però competere con il Chelsea, che mise sul piatto una cifra irrinunciabile per il Real Madrid pur di acquistarlo. In Premier League non è andata benissimo, così arrivò l’Atletico e poi il ritorno alla Juve per un solo anno, per poi tornare nuovamente ai Colchoneros. In estate potrebbe cambiare ancora maglia e il Milan è in corsa.