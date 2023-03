Ha rifiutato il Milan, ora si è pentito: cambierà squadra in estate

Il centrocampista, seguito a lungo dai rossoneri durante la scorsa estate, non ha fatto bene quest’anno: può finire in Premier League

Il mese di aprile è alle porte e manca ormai solo l’ultimo rush finale al termine della stagione. Fra poco più di due mesi i giochi saranno fatti e si potranno trarre le conclusioni su quest’annata sportiva, per poi ripartire da una nuova estate di mercato.

Per alcuni giocatori però è già tempo di valutazione, visto che l’andazzo della stagione attuale sembra non poter cambiare neanche in queste ultime partite. C’è chi non è soddisfatto del suo impiego e che ha deciso quindi che cambierà aria per provare una nuova avventura e ritrovare continuità ripartendo da un altro progetto. Tra questi c’è anche un calciatore che è stato seguito a lungo la scorsa estate proprio dal Milan.

Il club rossonero, come sapete, nell’ultima sessione estiva di mercato non è riuscita a centrare tutti gli obiettivi primari in entrata per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. In alcuni casi la società ha infatti dovuto ripiegare su dei piani B. Due elementi sfumati su tutti sono stati il difensore Sven Botman e il centrocampista Renato Sanches, entrambi che militavano nel Lille.

Reanto Sanches verso la Premier: due club interessati

In particolare il mediano portoghese era il prescelto di Paolo Maldini e Ricky Massara per andare a sostituire Franck Kessie, che si era liberato a zero ed era andato al Barcellona. Il suo arrivo era caldeggiato anche da tutti i tifosi rossoneri.

Il Milan sembrava davvero in pole per arrivare all’ex Bayern Monaco, ma poi su di lui ha fatto irruzione il Paris Saint Germain con il dirigente Luis Campos e il suo ex tecnico Galtier. La trattativa si è complicata fino al fallimento definitivo con il suo approdo al club parigini. Il Diavolo a quel punto si è mosso di conseguenza andando a valutare nuovi profili e negli ultimi giorni di mercato ha portato a Milanello Aster Vranckx.

In questa stagione Renato Sanches però non ha inciso, collezionando solamente 16 presenze nel campionato di Ligue 1 e 4 nelle coppe. Ciò anche a causa di diversi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. La considerazione per lui è davvero poca perché il classe ’98 sono comunque stati quasi sempre preferiti altri elementi nel suo ruolo, da Marco Verratti a Vitinha, passando per Fabian Ruiz.

In estate è possibile quindi un immediato addio, ma stavolta non è il Milan a farsi sotto, bensì due club della Premier League, come riposta il sito TeamTalk. Le due società interessate sono il Liverpool e il Leicester, che puntano a convincere il venticinquenne con la promessa di una minutaggio maggiore.