Lionel Messi all’Inter, che bomba: “Me l’ha detto una fonte attendibile”

Il sette volte Pallone d’Oro torna ad essere accostato al club nerazzurro: la notizia clamorosa stavolta arriva dalla Spagna

Pochi mesi alla fine della stagione e settimana di sosta per le nazionali. Si tratta del momento ideale per parlare di mercato e di interessanti suggestioni in chiave futura, e non solo per quanto riguarda il Milan.

Tanti campioni non sono soddisfatti nei loro attuali club e in questo periodo qualcuno prova a sferrare degli attacchi per assicurarsi dei fuoriclasse in estate. Si susseguono tante voci ma ce ne è una che davvero clamorosa nelle ultime ore, anche se tutta da verificare. Dalla Spagna, infatti, rimbalza ancora una volta l’indiscrezione che vuole l’Inter muoversi per provare ad arrivare a Lionel Messi.

Non è la prima volta che il sette volte Pallone d’Oro viene accostato ai nerazzurri. Da quando Suning è diventato proprietario del Biscione la Pulga rappresenta il grande sogno, che però ora è sempre rimasto irrealizzato. Due anni fa il neo campione del mondo con l’Argentina è passato dal suo club storico, il Barcellona, al Paris Saint-Germain, ma le cose non sono andate esattamente come il classe ’87 si aspettava.

Messi Inter, l’uomo chiave è Zanetti

Sia nella scorsa stagione che in quella attuale il club parigino ha fallito il grande obiettivo della Champions League. Inoltre sono diverse le occasioni in cui vengono riportati i malcontenti di Messi, l’ultimo con l’abbandono dell’allenamento dopo il diverbio con il tecnico Galtier.

La sensazione è che la Pulga abbia intenzione di cambiare aria e per questo più di qualche club sta iniziando a cullare il sogno. Quello nerazzurro lo alimenta la notizia riportata sul proprio profilo Twitter dal giornalista Sergio González, che è molto sicuro da questo punto di vista. “Una fonte attendibile mi dice che l’Inter intende ingaggiare Leo”, assicura il conduttore di ElClasicoTV.

Il fattore decisivo per l’eventuale trattativa è ovviamente Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell’Inter, e grande amico di Leo Messi, con il quale ha giocato nella nazionale albiceleste. L’ex capitano dei nerazzurri starebbe provando a convincere il fuoriclasse a chiudere la carriera a Milano, anche se ha definito qualche giorno fa complicata l’impresa. Il ritorno al Barcellona allo stato attuale delle cose è abbastanza complicato per via dei problemi del club catalano con il fair play finanziario.

Bomba de madrugada en clave Messi. Una fuente confiable me dice que el Inter de Italia pretende fichar a Leo. El factor Zanetti. El punto muerto de su prolongación en París. El Barça condicionado por el FPF y ahogado por Tebas. ¿Se le dará al Pupi? pic.twitter.com/zi8TFwZPan — Sergio A. González ⭐️⭐️⭐️🎙🇦🇷 (@sagonzalezbueno) March 25, 2023

Il fatto che l’Inter sia tornata ai quarti di Champions potrebbe convincere il giocatore della bontà del progetto e del prestigio della squadra, nella quale tra l’altro ritroverebbe Lautaro Martinez, suo compagno d’attacco all’Argentina. Chiaramente i tifosi nerazzurri sperano che Messi possa convincersi e intanto sognano. Quelli del Milan si augurano l’opposto, anche se affrontare il campione nel derby potrebbe essere un’esperienza molto suggestiva.