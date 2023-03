Malta-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Mancini su Tonali

Le formazioni ufficiali di Malta-Italia, match di qualificazione ai prossimi Europei. La scelta di Roberto Mancini su Sandro Tonali

Manca poco al fischio d’inizio di Malta-Italia, secondo impegno di questo mese per la qualificazione ai prossimi Europei, che si disputeranno in Germania nel 2024. La prima non l’ha detta bene agli azzurri, che sono caduti contro una discreta Inghilterra per 2-1. Stasera c’è voglia di rivalsa, contro un’avversaria dal livello nettamente inferiore. Ma ogni gara non va mai sottovalutata. Lo sa bene Roberto Mancini, che lo scorso anno ha visto sfumare la qualificazione ai Mondiali per grossi errori tecnici e tattici.

Contro Malta, l’Italia si presenta con una vesta molto diversa rispetto a quella vista contro l’Inghilterra. Diversi cambi nell’undici titolare come confermano le formazioni ufficiali da poco diramate. Stasera il CT ha voluto dare spazio a Sandro Tonali, che contro gli inglesi aveva giocato qualcosa in più di venti minuti subentrando al veterano ma non lucido Jorginho. Stavolta sarà suo il posto da titolare, schierato mezzala nel consueto centrocampo a tre. Al suo fianco Cristante, da regista, e Pessina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Malta-Italia:

Formazione Malta (3-4-2-1): Bonello; Apap, Borg, Attard; J.Mbong, Yankam, Guillamier, N.Muscat, Corbolan; Satariano Jones. A disposizione: Grech, Formosa, Z.Muscat, Micallef, Brown, Paiber, Kristensen, Camenzuli; Teuma, P.Mbon, Nwoko, Dimech. Commissario tecnico: Michele Marcolini.

Formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pessina, Cristante, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto. A disposizione: Meret, Carnesecchi, Toloi, Darmian, Spinazzola, Acerbi, Jorginho, Verratti, Frattesi, Scamacca, Grifo, Berardi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.