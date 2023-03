Milan, altro infortunio in Nazionale: paura per Pioli, tutti i dettagli

Un altro rossonero si è fatto male in questa sosta per gli impegni delle Nazionali. Paura nella giornata di ieri per le sue condizioni. Tutti i dettagli

Questa sosta in atto sta dando modo e tempo al Milan di Stefano Pioli di rifiatare, allontanare le preoccupazioni e recuperare energie. Certo, diverso è il discorso dei rossoneri convocati ognuno con la propria Nazionale. Molti di loro continuano a giocare e quindi nessun riposo, ma per il resto sono occupati mentalmente su altri obiettivi e ambizioni. Uno stacco dal campionato c’è comunque dunque.

E’ anche vero che continuando a giocare, però, c’è sempre il rischio di incappare in qualche infortunio. E sappiamo bene che in una fase così clou, e complicata, della stagione, perdere pezzi rappresenta un grosso rischio. La giornata di oggi non è stata affatto fortunata in tal senso. Lo dimostrano i recenti problemi fisici che hanno rimediato Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimovic. Come vi abbiamo raccontato il primo, il difensore dell’U21 francese, ha subito un infortunio al polpaccio, ed è atteso oggi a Milano per sottoporsi domani alla visite mediche del caso.

A Milanello c’è già forte apprensione. Rinunciare ad un titolare dello spessore di Kalulu, col Napoli in campionato e in Champions League nel calendario, non è mai un bene. Ad ogni modo domani verrà valutata l’entità del problema e stimati i tempi di recupero. Per quanto riguarda Zlatan, ha avvertito un leggero fastidio fisico e per questo ha lavorato a parte. Si attendono però aggiornamenti sulle sue condizioni.

Ma non è finita qui. Un altro rossonero si è fatto male presso il ritiro della propria Nazionale.

Milan, tanta paura per il centrocampista

Direttamente dalla Bosnia Erzegovina sono arrivate notizie negative su Rade Krunic. Il giornalista di Sarajevo, Haris Mrkonja ha fatto sapere che nella giornata di ieri, durante l’allenamento della Bosnia, il centrocampista del Milan si è fatto male. C’è stata subito preoccupazione nell’ambiente, per il rischio di perdere un giocatore così centrale ed importante ai meccanismi della squadra di Hadžibegić.

La medesima fonte ha fatto sapere che Rade si è subito sottoposto alle visite mediche e a tutti i controlli del caso, per scongiurare infine guai fisici. Krunic ha infatti ricevuto il permesso di giocare dallo staff medico. Ma stasera, che è prevista la seconda gara dei gironi di qualificazione ai prossimi Europei contro la Slovacchia, è altamente probabile che il rossonero non giochi tutti e novanta i minuti. E’ necessaria una certa prudenza per non incappare in guai davvero seri.

Paura infortunio #Krunić : il giocatore si è fatto male ieri sera in allenamento a Bratislava con la Bosnia. Dopo ulteriori esami, ha ottenuto il permesso di giocare dallo staff medico, però probabilmente stasera non farà 90 minuti. #ACMilan @acmilan #Rossoneri pic.twitter.com/wFQnUDGZtj — Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) March 26, 2023



Si può dunque tirare un sospiro di sollievo al momento. Sappiamo bene quanto Rade Krunic sia diventato un giocatore di fondamentale importanza per il Milan di Stefano Pioli.

Krunic bomber in Nazionale: può aiutare il Milan

Nella prima partita, quella contro l’Islanda, Rade Krunic è stato protagonista indiscusso della sua Bosnia, andando a segno addirittura per ben due volte. Una doppietta insperata, ma che conferma le qualità preziose e decisive di questo giocatore. Il perfetto jolly, è stato definito in Italia. Ma anche nel suo Paese la penseranno allo stesso modo. Rade si è comportato da bomber contro la Nazionale nordica, e ciò fa ben sperare il Milan.

In rossonero, da jolly di classe, Krunic ha già svolto il ruolo di falso nueve, e quindi prima punta adattata. Chissà se dopo l’incisività dimostrata con la sua Bosnia, a Pioli non venga in mente di riadattarlo presto in quella posizione. D’altronde al Milan mancano proprio i gol in quest’ultimo periodo. Una soluzione di questo tipo potrebbe non guastare!