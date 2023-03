Milan protagonista: assist Tonali, Leao show (VIDEO)

Ecco come è andata la domenica dei giocatori del Milan, impegnati in nazionale: sono scesi in campo Kjaer, Tonali, Krunic e Leao, che domani torneranno a Milano

Sandro Tonali è stato schierato da Roberto Mancini dal primo minuto nel match che ha visto l’Italia impegnata sul campo del Malta. Gli azzurri si sono imposti per 2 a 0.

I gol sono stati realizzati nel corso del primo tempo e in entrambi c’è lo zampino del centrocampista del Milan: la prima rete di Retegui è arrivata su azione di corner, battuto proprio dall’ex Brescia. sul secondo centro, di Pessina, invece, c’è il tocco in scivolata di Tonali prima che il pallone arrivi al brianzolo.

Leao torna al gol

L’altro protagonista assoluto della serata è stato Rafael Leao. L’attaccante è partito dalla panchina contro il Lussemburgo ma in poco meno di 15 minuti ha davvero fatto di tutto. Dopo pochi secondi è arrivato l’assist – classico affondo sulla sinistra e pallone al centro – per Otavio.

Poi a cinque dalla fine ha sbagliato il rigore, da lui stesso procurato, ma il gol del sei a zero è arriva comunque prima della conclusione della partita. Anche in questo caso Leao è partito dalla sinistra prima di battere il portiere avversario. Il Milan dunque può sorridere per un Leao che ritrova finalmente la via della rete.

LEÃO GOOOOOOOOOOOOAL pic.twitter.com/B3EYi9hW3a — Best of Rafael Leão (@BestofLeao) March 26, 2023

Leão comes on and makes the assist 🥶🏄🏿‍♂️ @RafaeLeao7

pic.twitter.com/36LaatmVDD — Best of Rafael Leão (@BestofLeao) March 26, 2023

Sconfitte rossonere

Gol (ben due) che aveva fatto giovedì Rade Krunic, stasera rimasto a secco. Il bosniaco, non dato in ottime condizioni, ha comunque giocato l’intero match, contro la Slovacchia, perso 2 a 0. Nel tardo pomeriggio c’era stato il ko della Danimarca di Simon Kjaer. Il difensore era stato protagonista con un super assist per Hojlund ma la doppietta dell’attaccante dell’Atalanta non è bastata: il Kazakistan è riuscito, infatti, ad imporsi in rimonta.