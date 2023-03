ML – Kalulu, infortunio in Nazionale: rientro a Milano ed esami, le ultime

Kalulu si è infortunato con la Francia Under 21, adesso è atteso il suo ritorno a Milano per svolgere gli esami necessari.

Stamattina al Milan è arrivata una notizia che sperava di non ricevere: Pierre Kalulu ha accusato un infortunio. Per tale motivo era rimasto in panchina durante la partita che ha visto la Francia Under 21 essere sconfitta dall’Inghilterra.

Dal ritiro francese hanno fatto sapere che il difensore ha subito un colpo a un polpaccio. Non sono stati forniti altri dettagli specifici, però è stato comunicato che il giocatore non sarà a disposizione per il prossimo match contro la Spagna programmato per martedì.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, l’ex Lione nelle prossime ore farà ritorno a Milano e domani verrà sottoposto agli esami necessari per stabilire entità dell’infortunio e tempi di recupero. Stefano Pioli e tutte nell’ambiente rossonero incrociano le dita, sperando che non si tratti di un problema serio.