Milan, infortunio in Nazionale: problema al polpaccio, che guaio

Notizia negativa per il Milan dal ritiro della Francia Under 21: infortunio per Kalulu, si spera niente di preoccupante.

Non si può certamente dire che Stefano Pioli sia stato fortunato con gli infortuni in questa stagione. Più giocatori hanno avuto problemi fisici, soprattutto di tipo muscolare, e adesso è arrivata una notizia negativa su Pierre Kalulu.

Stando a quanto rivelato da RMC Sport, il difensore del Milan ha preso una botta a un polpaccio e per questo è rimasto in panchina nella partita persa dalla Francia Under 21 contro l’Inghilterra. L’ex Lione salterà il prossimo match contro la Spagna in programma per martedì, al suo posto il commissario tecnico Sylvain Ripoll ha convocato Ismael Doukouré dello Strasburgo.

Al momento, non si conoscono né l’entità dell’infortunio e neppure i tempi di recupero. Si spera che non si tratti di nulla di grave, nei prossimi giorni ne sapremo di più. Pioli ha bisogno di lui alla ripresa del campionato, che metterà subito di fronte i rossoneri alla capolista Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Un antipasto della doppia sfida dei Quarti di Champions League.

Infortunio Kalulu, Pioli incrocia le dita: Kjaer si prepara

Il Milan auspica di avere a disposizione Kalulu per la trasferta a Napoli di domenica prossima. In caso di assenza del difensore francese, è probabile che Pioli possa schierare titolare Simon Kjaer.

Il danese in questi giorni ha dichiarato di essere rimasto un po’ deluso di non aver avuto più spazio dopo dopo Milan-Tottenham di Champions League. Spera di avere maggiore minutaggio nelle prossime partite. La sua esperienza e la sua leadership possono tornare utilissime in una fase della stagione molto delicata.

Il Diavolo non ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e ha così complicato i suoi piani di qualificazione alla prossima Champions League. È ancora quarto in classifica, ma aver fatto solo un punto contro Fiorentina, Salernitana e Udinese è molto grave. Serve reagire, però a Napoli sarà molto complicato vincere. Bisogna fare una prestazione di altissimo livello, diversa da quelle viste recentemente.