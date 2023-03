Calciomercato Milan, la situazione non cambia: “Non resterà”

Fabrizio Romano ha confermato quanto si suppone da mesi. Il giocatore dirà addio al Milan a fine stagione. Nessun accordo all’orizzonte

Il Milan di Stefano Pioli necessita di sostanziali migliorie in vista della prossima stagione. Se è vero che il Diavolo deve tornare ai suoi livelli, in Italia e in Europa, c’è bisogno di un gruppo più forte e attrezzato. Il Napoli, capolista assoluto e ormai ad un passo dallo Scudetto, ha dimostrato che serve un rosa folta e tutta di qualità per incidere in maniera netta in tutte le partite. Dunque non soltanto un buon undici titolare, ma anche una panchina qualitativamente ottima.

E’ proprio questo ciò che manca al Milan: poter contare su delle riserve che non facciano fatica a fare le veci dei titolari. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cominciato a lavorare in tal senso, programmando un mercato estivo che vada a rinforzare ogni reparto. Bisognerà prima valutare la posizione di alcuni giocatori in rosa. In primis di quelli in prestito. Tiemouè Bakayoko, Aster Vranckx, Brahim Diaz e Sergino Dest.

Cosa ne sarà di loro? Tutto al momento fa presagire che a nessuno dei quattro verrà garantita la permanenza in rossonero. Anche a Brahim Diaz, che nonostante le tre stagioni al Milan sembra destinato al ritorno a Madrid. Il Real di Florentino, infatti, è pronto a rinnovargli il contratto, sorpreso in positivo della sua crescita in Italia.

Su uno dei quattro arriva però una conferma cruciale.

Milan, niente riscatto: torna anche lui in Spagna

Ormai da settimane circola voce che il Milan non ha la minima intenzione di mantenere tra le sue fila Sergino Dest. Sono i numeri e i fatti a parlare per lo statunitense. Quattordici le presenze in stagione col Diavolo, con zero gol e zero assist. Di lui si è potuto apprezzare davvero poco, nonostante da sempre si affermi che il suo potenziale sia enorme e prezioso. Al Milan, però, Sergino non è riuscito a dimostrarlo, come neanche al Barcellona.

Qualche lampo di genio calcistico e poco più in questa stagione in Italia. Stefano Pioli ha provato a dargli fiducia, ma lui non ha saputo ripagarla. Un vero peccato, dato che la sua duttilità avrebbe potuto rappresentare un fattore prezioso per il Milan. Terzino di destra o di sinistra, e allo stesso modo centrocampista laterale di entrambe le fasce. Manca la testa all’americano, come confermato dallo stesso allenatore rossonero.

Il Milan e il Barcellona l’estate scorsa avevano concordato un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Improbabile, impossibile che il Diavolo decida di investire una tale cifra per un giocatore che si è dimostrato così poco funzionale alla causa. Arriva la conferma di Fabrizio Romano.

Romano: “Non è cambiato nulla da dicembre”

L’esperto e celebre giornalista di mercato, Fabrizio Romano ha confermato che a giugno Sergino Dest farà ritorno al Barcellona. Il Milan non ha cambiato la sua idea. Già a dicembre era assolutamente proiettato verso la non conferma dell’americano, e con ancora meno spazio in campo in questo 2023 l’intenzione si è soltanto rafforzata.

A giugno sarà dunque di nuovo blaugrana Dest, ma anche il Barcellona non ha la minima intenzione di tenerlo. Non appena approdato in Catalogna, Sergino e il club di Laporta discuteranno tutte le opzioni per il suo futuro. E’ prevista dunque una partenza immediata da Barcellona in estate.