Calciomercato Milan, riscatto possibile: Maldini vuole lo sconto

La società rossonera sta valutando seriamente l’ipotesi di acquisire il giocatore a titolo definitivo: il dirigente spera di abbassare la cifra

Nei prossimi mesi il Milan studierà un piano sul mercato in vista dell’estate. Chiaramente sarà fondamentale capire se la squadra di Stefano Pioli riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League, il che porterebbe degli introiti sostanziosi e utilissimi.

Arrivare ad ottenere quei 40 milioni circa in più permetterebbe alla dirigenza un margine di manovra molto più ampio e di puntare su obiettivi ancora più importanti per rinforzare la rosa. Il gruzzolo aggiuntivo permetterebbe anche di gestire con più facilità le questione legate ai rinnovi di contratto e ai possibili riscatti dei calciatori che sono attualmente in prestito.

Su questi infatti bisogna prendere una decisione definitiva entro l’estate, con il club che deve valutare in modo scrupoloso come su chi chi investire in ottica futura. In questo senso Paolo Maldini e il suo braccio destro Ricky Massara stanno pensando a un riscatto che ad oggi sarebbe considerato inaspettato, soprattutto per quanto visto in campo nella stagione in corso. Ci riferiamo ad Aster Vranckx.

I rossoneri trattano con il Wolfsburg

In estate il belga è stato preso nel finale di mercato per completare il roster dei centrocampisti centrali da mettere a disposizione di mister Pioli. La partenza di Franck Kessie infatti non era ancora stata rimpiazzata con nessun innesto.

Per mesi il Diavolo aveva puntato a Renato Sanches del Lille, che però poi alla fine si è accasato al Paris Saint Germain, complicando i piani. A quel punto il Milan ha valutato subito nuovi profili e il centrocampista classe 2002 è stato il prescelto. Il ragazzo è arrivato dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni e in questi mesi è stato valutato con attenzione.

L’allenatore non gli ha dato effettivamente tanto spazio: infatti per lui solo 8 presenze tra campionato e Coppa Italia. Ciò nonostante a Milanello continuano a credere fortemente nelle sue qualità e nelle sue potenzialità. Vranckx è ritenuto un giocatore duttile e di grande prospettiva, per cui Maldini ha intenzione di sedersi al tavolo con il Wolfsburg per provare a strappare uno sconto sulla cifra del riscatto.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega che intanto il ventenne continua ad allenarsi e si tiene sempre pronto. Da qui a fine stagione potrebbe risultare comunque utile, anche se per ora in mezzo al campo Tonali, Bennacer e Krunic sono gli unici a trovare spazio. Vranckx è stato titolare l’altro ieri con il Belgio Under 21 nell’amichevole contro la Repubblica Ceca finita 0-0.