Infortunio Ibrahimovic, l’annuncio sui social: sospiro di sollievo per il Milan

Le ultime sull’infortunio rimediato in Nazionale da Zlatan Ibrahimovic, che si è fermato per un problema nel ritiro della Svezia.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Nazionale non è sembrato così positivo. Certo, l’entusiasmo dei tifosi svedesi di poter rivedere il campione in maglia giallo-blu è sicuramente elevato.

Ma per lui, dopo i 17 minuti poco proficui contro il Belgio nella sconfitta interna per 3-0, è arrivato un altro problema. Un infortunio muscolare che ha fatto preoccupare tutti.

“Ibrahimovic? Dobbiamo valutarlo, è un punto interrogativo” – ha detto Janne Andersson, ct della Svezia che ha fatto presente come le condizioni del 41enne centravanti non siano al top. Un po’ per il lungo stop dopo l’intervento al ginocchio, un po’ per l’ultimo risentimento accusato.

Milan, sospiro di sollievo: niente di grave per Ibrahimovic

Il Milan ovviamente è entrato in ansia per via della notizia dalla Svezia. Un altro stop per Ibrahimovic verrebbe accolto malamente da Stefano Pioli, che ha da poco riavuto a disposizione il suo leader e veterano.

Ma le ultimissime informazioni che arrivano dal ritiro svedese sembrano più positive del previsto. Il giornalista Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport ha aggiornato tutti con un’ottima novità.

Notizie confortanti dal mattino per Zlatan #Ibrahimovic: il suo infortunio in nazionale non dovrebbe essere nulla di serio. #Milan — luca bianchin (@lucabianchin7) March 27, 2023

Niente di grave per Ibrahimovic. L’infortunio accusato durante gli allenamenti in Svezia sembra sia soltanto un fastidio muscolare di poco conto, nulla che un guerriero come Zlatan non possa risolvere in pochi giorni.

Difficile che Ibra scenda in campo contro l’Azerbaijan quest’oggi, nella seconda gara per le qualificazioni europee. Ma vista la scarsa gravità dell’infortunio, Pioli conta di averlo a disposizione per domenica, quando il Milan affronterà il Napoli in trasferta in un match a dir poco determinante nella corsa Champions.

Ibrahimovic, il futuro si decide nei prossimi 2 mesi

Tutto da decifrare ancora il destino calcistico di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese infatti ha 41 anni di età ed il contratto con il Milan in scadenza il 30 giugno prossimo.

Nei prossimi due mesi il Milan stesso valuterà, assieme a Ibra il da farsi, con molto che dipenderà dalle condizioni fisico-atletiche del calciatore classe ’81.

Ibrahimovic di recente ha dichiarato di non pensare al ritiro dal calcio e di sentirsi ancora motivato e pronto. Continuerà con il Milan oppure valuterà una nuova proposta dove finire la carriera?