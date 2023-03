La Lazio prova il sorpasso al Milan: il colpo rischia di sfumare

Sarri sulle tracce del calciatore che tanto piace a Polo Maldini e Frederic Massara. Concorrenza per il trequartista: ecco il punto della situazione

C’è solo un italiano tra i convocati di Roberto Mancini. Sandro Tonali, sceso in campo solo nel secondo tempo contro Inghilterra. Poi con Malta, invece, ha giocato dal primo minuto, riuscendo ad essere protagonista nei due gol con cui gli azzurri hanno chiuso la prima frazione di gioco.

La situazione degli italiani in rossonero è peggiorata negli ultimi anni, con la società che ha puntato sempre più sugli stranieri, anche per questioni di costi. Oggi i giocatori del Diavolo che potrebbero puntare alla Nazionale sono solamente Davide Calabria e Alessandro Florenzi, anche se con l’esplosione di Di Lorenzo, difficilmente uno dei due giocherebbe titolare.

In questi giorni si sta parlando tanto di calciomercato e le voci su una inversione di marcia sta prendendo sempre più piede. Il Milan potrebbe così puntare con maggior forza sugli italiani.

Il nome che più scalda i tifosi è quello di Nicolò Zaniolo, che nelle ultime ore ha di fatto confermato la volontà di tornare in Serie A. Paolo Maldini non ha mai nascosto l’interesse per il giovane talento cresciuto nell’Inter ma bisogna fare i conti con la concorrenza della Juventus, che in estate potrebbe fare sul serio. Ma Zaniolo non è l’unico giocatore azzurro sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Occhi in casa Empoli

Il Milan, che per il ruolo di vice Mike Maignan, ha deciso di ripartire da Sportiello, sta guardando anche in casa Empoli. I rossoneri, infatti, come raccontato nei giorni, sono sulle tracce di Parisi e Baldanzi. Per il terzino italiano servirebbe, chiaramente, la partenza di Ballo-Toure; il giovane trequartista, invece, è un’idea, per il dopo Brahim-Diaz.

Concorrenza

Lo spagnolo appare sempre più destinato a fare le valigie e un’alternativa giova in quella posizione serve davvero. Ecco che l’idea Baldanzi sta prendendo sempre più piede. Il classe 2003 di Poggibonsi, che ha un contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2027, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e in stagione nelle 18 partite di Serie A giocate, ha segnato ben quattro gol. Oltre al Milan, sulle tracce del giocatore c’è da tempo anche il Napoli ma secondo Il Messaggero anche la Lazio di Sarri si sarebbe iscritta alla corsa al talento italiano