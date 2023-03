L’attaccante è scelto: dopo la Juve c’è il Milan

Il giocatore sembra essere il profilo giusto per migliorare il pacchetto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. In passato ha indossato la maglia della Juventus

La stagione che sta vivendo non è certo esaltante ma i numeri che fin qui ha fatto registrare con la maglia dei Colchoneros restano comunque buoni.

Alvaro Morata, tornato a Madrid, per giocare con l’Atletico, ha fino a questo momento realizzato dieci gol in Liga, in ventisei partite disputate. E’ invece rimasto a secco in Champions League; due, in quattro gare, infine in Coppa del Re, per un totale di dodici centri e tre assist.

Lo spagnolo, che lo scorso 23 ottobre ha compiuto 30 anni è dunque arrivato in doppia cifra. L’estate prossima può davvero lasciare Madrid visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e il Milan appare una possibilità. Anche stamani La Gazzetta dello Sport rilancia il suo nome in orbita rossonera.

Nuovo bomber: è un necessità

E’ evidente che il Milan in estate dovrà rifarsi il look. In avanti l’unico che va verso la conferma – nonostante il rinnovo di contratto non sia ancora arrivato – è chiaramente Olivier Giroud. Il francese è stato fin qui l’unica certezza.

Zlatan Ibrahimović chiaramente è tornato solo da poco, dopo il lungo infortunio e non si faceva molto affidamento su di lui ma Pioli e tutto il Milan si aspettavano altre risposte da Divock Origi e Ante Rebic ma insieme non sono andati oltre i cinque gol totali, due il belga e tre il croato. I due calciatori sono pronti a fare le valigie.

Esuberi

Un loro addio oltre a permettere di incassare qualcosa permetterebbe di alleggerire il monte-ingaggi. L’ex Liverpool guadagna sui quattro milioni di euro netti a stagione; sono 3,5 milioni netti, invece, quelli incassati dall’ex Eintracht Francoforte. Ma gli ‘sprechi’, si fa per dire, sono diversi e dalla prossima estate il Milan è pronto a risparmiare anche sullo stipendio di Sergino Dest, circa 3,8 milioni, e di Tiemué Bakayoko (poco più di due milioni). Sulla lista di partenza c’è anche Fode Ballo-Toure, pronto a fare le valigie al pari di Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante.

Alvaro Morata ha una valutazione non altissima, sui 15-20 milioni di euro, e uno stipendio sui 5 milioni ma il Milan potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Un eventuale arrivo dell’ex Juventus potrebbe non escludere l’acquisto di un altro attaccante più giovane. Lo spagnolo è molto abile a giocare anche come seconda punta e all’occorrenza come esterno. La sua duttilità di certo farebbe molto comodo al Milan