Lorenzo Colombo show: doppietta con l’Italia Under 21 (VIDEO)

Lorenzo Colombo grande protagonista nella vittoria dell’Italia Under 21 contro l’Ucraina in amichevole.

Per Lorenzo Colombo una stagione molto importante sia con la maglia del Lecce sia con quella dell’Italia Under 21. Il centravanti di proprietà del Milan sta facendo molto bene, è maturato e ha compiuto un salto di qualità rispetto alla scorsa annata trascorsa in Serie B con la SPAL

Con il Lecce ha realizzato 5 gol e 2 assist in 25 presenze. Il bottino realizzativo non sarà da grande bomber, però il 21enne di Vimercate ha fatto un lavoro molto importante per la squadra pugliese. Può sicuramente fare di più dentro l’area di rigore, ma ha comunque fatto vedere di poterci stare in Serie A. Deve continuare a lavorare sodo e arriveranno anche più gol.

Lorenzo Colombo, due gol con l’Italia Under 21

Colombo è stato protagonista anche dell’ultima partita dell’Italia Under 21, che in amichevole contro l’Ucraina ha vinto 3-1. Lui ha messo a segno una doppietta.

Lorenzo Colombo scores for Italy U21 vs Ukraine U21pic.twitter.com/e6aIAfJyXQ — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) March 27, 2023



Il primo gol è un tiro angolato di destro dall’interno dell’area di rigore, il secondo un preciso colpo di testa a pochi metri dalla porta. È stato molto bravo a farsi trovare pronto in entrambe le occasioni. Proprio le sue reti hanno permesso agli azzurrini di vincere, visto che prima il risultato era di 1-1. Sicuramente questa prestazione gli darà tanta carica per il futuro.

Lorenzo Colombo scores again for Italy U21pic.twitter.com/08Ru98pfEe — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) March 27, 2023

Quale futuro per l’attaccante?

Colombo si è trasferito al Lecce in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, ma il Milan ha a suo favore un’opzione di contro-riscatto a 3,5 milioni.

Difficilmente il club pugliese non eserciterà il diritto di riscatto, però in tal caso è scontato immaginare che i rossoneri eserciteranno il contro-riscatto. Ogni discorso è rinviato a fine stagione, quando le parti sveleranno ufficialmente le proprie intenzioni.