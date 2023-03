“Meglio di Aouar”: il colpo a centrocampo del Milan

Le dichiarazioni in diretta non lasciano dubbi: ecco l’ultima idea per il centrocampo del Milan. Non si tratta di un nome nuovo. Potrebbe tornare in ottica rossonera

‘L’estate è ancora lontana. Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a giocare a tutta gli ultimi mesi per riuscire a centrare la qualificazioni alla prossima Champions League.

Allo stesso si proverà ad arrivare il più in fondo possibile nella competizione europea più prestigiosa, che vedi i rossoneri ai quarti di finali. La doppia sfida contro il Napoli e l’eventuale semifinale contro Inter e Benfica, fanno sognare i tifosi del Milan. Tifosi che quando tornano con i piedi per terra devono scontrarsi con la dura realtà di un quarto posto da conquistare.

Colpo a centrocampo

Il Diavolo è reduce da una bruciante sconfitta contro l’Udinese e in questi giorni oltre a parlare del futuro di Stefano Pioli, di tutta la dirigenza e chiaramente di stadio, con il ritorno in Italia di Gerry Cardinale, si è discusso tanto di calciomercato.

Il Milan dovrà inserire in rosa giocatori esperti, che possano dare risposte fin da subito perché l’ultimo mercato ha deluso totalmente le attese. Servono rinforzi in ogni reparto e soprattutto a centrocampo, dopo un sostituto di Franck Kessié non è mai arrivato.

Ritorno di fiamma

In mattinata, Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del possibile rinforzo a centrocampo: “Ho visto che ci sono 7 giocatori del Manchester United che verranno ceduti a fine anno, come succederà al Chelsea. A questi due mercati si può attingere, ci sono calciatori che possono interessare. Nel 2021 interessava al Milan, quando giocava al Lipsia, sto parlando Sabitzer. E’ un giocatore del ’94, giocatore esperto, non altissimo. Non sto dicendo che interessa al Milan ma dal 14-15 prima di arrivare al Bayern aveva fatto 40 gol. Io ci farei un pensierino se fossi nel Milan. E’ un giocatore di caratura internazionale, il Milan con lui sarebbe certamente più forte. Io tra Aouar e Sabitzer non ho dubbi, prendo il centrocampista austriaco”.

Marcel Sabitzer è un giocatore di proprietà del Bayern Monaco, in prestito al Manchester United. Il centrocampista è destinato a far rientro in Bavaria ma difficilmente rimarrà con la squadra tedesca. Potrebbe così diventare un’occasione da cogliere.