Mike Maignan salva la Francia: parata strepitosa con l’Irlanda (VIDEO)

Maignan ha lasciato il suo segno in Irlanda-Francia: ha compiuto una parata davvero fantastica ed è stato celebrato dai milanisti sui social.

Il calvario per l’infortunio al polpaccio sinistro è ormai un lontano ricordo, Mike Maignan è tornato al top della condizione fisica. Lo abbiamo visto con il Milan e sta confermando anche con la Francia.

Il commissario tecnico Didier Deschamps lo ha nominato nuovo titolare, dopo il ritiro dalla nazionale di Hugo Lloris. Una grande responsabilità, ma l’ex Lille non è affatto spaventato. È un leader, uno a cui la personalità non manca e che si gasa quando sale il livello.

Maignan, che prodezza con la Nazionale

La prima partita da titolarissimo con la Francia è stata quella con l’Olanda e Maignan ha risposto presente. Quando Memphis Depay si è presentato sul dischetto per battere un rigore, lui ha parato sia la prima conclusione che la successiva ribattuta. Ma non è finita…

Stasera Mike è partito dal primo minuto anche nel match in Irlanda e al 90′, sul risultato di 1-0 per la Francia, ha compiuto una parata straordinaria. Sul colpo di testa di Nathan Collins ha effettuato un volo che gli ha permesso di respingere un pallone che sembrava destinato a entrare in rete.

L’intervento di Maignan è stato decisivo e ha impedito alla nazionale irlandese di pareggiare. La Francia ha vinto la partita e ha conquistato altri 3 punti nel cammino verso la qualificazione al prossimo Europeo. Forse Deschamps immaginava un risultato più rotondo, però ci ha pensato Mike a evitare una beffa nel finale.

I numeri della stagione di Mike

L’estremo difensore del Milan ha collezionato 14 presenze in questa stagione, subendo 16 gol. Sono ben 23 le partite che ha dovuto saltare per l’infortunio muscolare accusato a settembre in una partita di Nations League tra Francia e Austria. Purtroppo, ci sono state anche delle ricadute che hanno allungato i tempi di recupero.

L’assenza di Maignan si è fatta sentire nella squadra di Stefano Pioli, visto che l’ex Lille non è solo un bravissimo portiere tra i pali. Infatti, è anche un regista difensivo grazie alla sua abilità palla al piede e un leader.