Milan, Kjaer manda un segnale: assist al bacio con la Danimarca (VIDEO)

Il difensore rossonero si mette in luce in nazionale dopo le dichiarazioni: il lancio per l’attaccante è davvero perfetto

I giocatori del Milan impegnati con le proprie nazionali durante questa sosta sono davvero tanti. Guardano la situazione dal punto di vista dei rossoneri, per molti di questi è un’occasione persa per riposare e recuperare delle energie in vista del rush finale di stagione.

Per altri invece, soprattutto coloro che giocano di meno, la chiamata in nazionale può rappresentare l’opportunità per ritrovare un po’ il ritmo partita. Ci riferiamo magari a Charles De Ketelaere, anche se con il Belgio non è semplice trovare spazio, ma in particolar modo a Simon Kjaer. Il difensore rimane infatti un titolarissimo con la sua Danimarca e giocare può aiutarlo molto in queste settimane.

Stefano Pioli ultimamente lo ha lasciato sempre fuori, tanto che la sua ultima presenza risale al 14 febbraio. In questa stagione con il Diavolo ha infatti collezionato solo 15 presenze, e la situazione è peggiorata soprattutto con il passaggio dei rossoneri alla difesa a tre. Dal ritiro con la sua nazionale, il difensore, che tra l’altro oggi spegne 34 candeline, ha sottolineato il suo desiderio di giocare di più.

Il rossonero manda in porta Hojlund con un lancio millimetrico

Le sue parole dal ritiro sono state infatti molto chiare: “Sono stanco di non giocare, sono al top e sono stufo. La decisione spetta all’allenatore, io lavoro sodo ogni giorno. Faccio il mio lavoro e spero che le cose cambino prima o poi”.

La risposta del centrale è arrivata sul campo. Kjaer infatti oggi era impegnata nella seconda partita delle qualificazioni agli Europei 2024 con la sua Danimarca, in casa del Kazakistan. Gli scandinavi avevano vinto il match d’esordio contro la Finlandia. Dopo 2 soli venti minuti il rossonero calibra un lancio perfetto dalla propria metà campo e manda in porta il compagno, l’atalantino Hojlund, che segna e sblocca la gara.

Un assist davvero pregevole da parte del difensore, che ricorda a tutti anche le sue qualità tecniche, oltre a quelle in marcatura. Il gesto però al termine del match si rivelerà poco utile perché il Kazakistan ha vinto per 3-2 in rimonta. La giocata di Kjaer però rimane e vale la pena apprezzarla nel video.