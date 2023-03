Milan-Pioli: scelta fatta, i rossoneri sicuri

Arriva la decisione del Milan per quanto riguarda la panchina rossonera. Stefano Pioli ha ricevuto importanti rassicurazioni.

Il cammino stagionale del Milan si è rivelato più tortuoso e difficile del previsto. La squadra di Stefano Pioli ha attraversato momenti piuttosto delicati, anche prima della attuale sosta per le nazionali.

Il Milan ha alternato prestazioni forti e massicce, come quelle in Champions League contro il Tottenham, ad altre tutt’altro che positive e brillanti. In particolare le sconfitte recenti con Fiorentina e Udinese hanno riaperto il vaso di Pandora dei problemi rossoneri.

Mister Pioli per la prima volta dopo diversi anni di gestione è stato messo in discussione. C’è chi punta il dito contro l’allenatore emiliano, capace di vincere un clamoroso quanto meritato Scudetto nel 2022, ma in difficoltà nelle scelte durante questa anomala stagione.

Pioli verso la conferma: ha la stima di Scaroni e Cardinale

In questa fase i rumors di mercato hanno infatti riguardato anche la panchina del Milan. Si è detto e scritto che Stefano Pioli fosse seriamente a rischio, con un possibile esonero a fine stagione qualora i risultati non fossero eccellenti.

Ma il tutto sembra infondato e rientrato. Almeno secondo ciò che scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il Milan si fida ancora ciecamente di Pioli, l’uomo a cui Paolo Maldini ha consegnato già nel 2019 lo scettro di condottiero e risolutore delle grane rossonere. Il lavoro svolto dall’allenatore parmense è tutt’altro che dimenticato, visto che è stato il fautore di una risalita rapida ed inattesa.

La conferma della fiducia societaria è arrivata dalle parole di Paolo Scaroni. Il presidente rossonero da New York ha ammesso quanto il Milan stimi ancora Pioli: “La nostra fiducia nei confronti di Pioli è intatta. Siamo convinti che lui sia l’allenatore giusto per portarci alla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Tutto quello che verrà in più è certamente benvenuto”.

Un pensiero condiviso dalla proprietà RedBird e dal patron Gerry Cardinale, che sanno quanto Pioli rappresenti lo spirito dell’attuale progetto Milan e abbia diversi estimatori a Milanello. Ovviamente tanto (se non tutto) passerà dai due obiettivi stagionali: il cammino in Champions League e la qualificazione confermata per il 2023-2024 per la massima competizione europea.

Settimane cruciali per il Milan: le mosse di Pioli

Dopo la sosta il Milan attraverserà un periodo di assoluta competizione, con gare difficili e ravvicinate. Il Napoli sarà l’incubo dei rossoneri, visto che tra il 2 ed il 18 aprile Pioli e compagnia dovranno affrontarlo per ben tre volte.

Pioli sta pensando di fronteggiare questa fase di stagione tornando all’antico. Ovvero alla difesa a 4 ed al modulo dello Scudetto, abbandonando la linea a tre difensori centrali con cui ha provato a riequilibrare una squadra in difficoltà.

L’idea è quella di rilanciare i talenti attualmente in crisi (Leao su tutti) e puntare sui suoi gregari. I ritorni di Calabria e Florenzi, la duttilità di Krunic e Saelemaekers, il senso del gol di Giroud. Insomma, tornare al vecchio per raggiungere obiettivi nuovi.