Tonali titolare in Nazionale, ma non brilla: i voti dei quotidiani

La prova di Sandro Tonali ieri in Malta-Italia convince solo a metà. I voti dei vari quotidiani ed i giudizi assegnati al milanista.

Ieri finalmente la Nazionale italiana ha dato una chance a Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha collezionato la sua 14ª presenza in azzurro della propria giovane carriera.

Il classe 2000 è stato scelto come uno dei componenti del centrocampo titolare per Malta-Italia, seconda gara di qualificazione ad Euro 2024. La gara è stata vinta per 2-0 dagli azzurri grazie ai gol di Retegui e Pessina, anche se francamente si è trattato di un match non così emozionante o brillante.

Lo stesso vale per la prova di Tonali, che non ha certamente demeritato troppo, ma non si sono viste a pieno le qualità e le caratteristiche che l’ex bresciano ha mostrato negli ultimi due anni al Milan. Ovvero grinta, senso della posizione e inserimenti vincenti.

I voti di Tonali secondo i maggiori quotidiani sportivi

Come detto la prestazione di Tonali ieri a La Valletta può considerarsi sufficiente e non brillantissima. Lo confermano anche i pagellisti dei vari quotidiani sportivi, usciti oggi nelle edicole.

La Gazzetta dello Sport ha assegnato un 6 striminzito a Tonali. La ‘rosea’ ha parlato di una prova non certamente da playkaker, come invece gli capita al Milan, dettata soprattutto dall’aggressività in fase di pressing.

Stesso punteggio assegnatogli da Tuttosport, che ha parlato di Tonali come troppo molle ed impreciso ad inizio partita, per poi crescere e mostrare più sicurezza con lo scorrere della partita.

Piccola bocciatura per Tonali invece dal Corriere dello Sport. Il giornale romano ha assegnato un 5,5 al rossonero, reo di essere stato poco chiamato in causa dai compagni (si è attaccato più sul centro-destra) ed apparso tutt’altro che efficace sia in manovra che nei movimenti senza palla.

L’unico quotidiano che ha premiato la prestazione di Tonali è il Corriere della Sera, che ha valutato con un 6,5 molto positivo la prestazione di Tonali. In particolare il voto più che sufficiente è dato dal corner battuto benissimo per la testa di Retegui e la leggera deviazione che favorisce il raddoppio di Pessina.

Tonali non brilla: ruolo diverso in Nazionale

Uno dei motivi specifici ed evidenti per cui Tonali non ha brillato ieri in Malta-Italia, nonostante la teorica facilità dell’impegno, riguarda il ruolo in campo.

Tonali è stato schierato da Mancini come mezzala sinistra nel 4-3-3 azzurro. Il compito del calciatore del Milan era quello di giocare più largo del previsto, dare manforte alla corsa di Emerson e alle giocate di Grifo sulla fascia. Poco spazio per inserirsi centralmente, vista la tanta densità creata da Malta in mezzo al campo.

Per questo Tonali ha faticato, essendo poco adatto forse a giocare largo e meno a suo agio di Pessina, che sull’out destro invece ha creato un’ottima linea di manovra con Di Lorenzo e Politano. Nel Milan invece Tonali gioca da mediano a 360 gradi, libero di muoversi partendo davanti alla difesa. Chissà se, giocando da play vero e proprio, possa ricavarsi uno spazio più determinante anche in Nazionale.