Zlatan Ibrahimovic a sorpresa su Conte: “C’è chi finge e chi…”

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto sull’esonero di Conte da parte del Tottenham. L’attaccante del Milan ha difeso l’allenatore italiano

L’esonero di Antonio Conte ha lasciato di sasso i grandi appassionati. Il Tottenham ne ha dato ufficialità oggi, ma la notizia era nell’aria da giorni, e ha ovviamente sorpreso. Non capita tutti i giorni che un club decida di licenziare un allenatore così vincente, ma in questo caso le parti hanno preso la decisione di comune accordo. Ormai da settimane si intravedeva la grande insoddisfazione e tristezza negli occhi e nelle parole dell’allenatore italiano, infelice a Londra, lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia.

Il Tottenham, al contrario, avrebbe continuato di buon grado con Conte in panchina, ma il tutto è degenerato dopo le parole dello stesso in conferenza stampa, il quale ha attaccato squadra e giocatori. Le sue dichiarazioni hanno creato una rottura insanabile col club, che non ha sopportato l’attacco diretto. Antonio Conte non aspetta altro che ristabilirsi in Italia, magari alla guida di una big e creare un ciclo vincente.

In tal senso hanno già cominciato a circolare le prime calde voci di mercato. C’è chi lo rivuole alla Juventus, chi all’Inter. Un ritorno in grande stile? Ma le voci più interessanti lo inquadrano nella panchina di Milan o Roma. Bisognerà sicuramente aspettare l’estate prima di capire dove sarà il suo futuro. Intanto, attorno al suo esonero, si sono scatenate polemiche e critiche.

Conte, mai voluto a Londra: tifosi e giocatori contro di lui

Seppur Antonio Conte abbia ottenuto discreti risultati alla guida del Tottenham (qualificazione alla Champions League lo scorso anno e approdo agli ottavi questo) non è mai andato a genio all’ambiente Spurs. Di lui non hanno convinto il modo di far giocare la squadra e il carattere. Certo, in Premier League non è sicuramente apprezzato il gioco difensivista. Lì sono abituati ad attaccare e attaccare, e le prerogative delle idee dell’allenatore italiano sono sempre state prese di mira.

I giocatori stessi del Tottenham sono rimasti infastiditi dalla sua filosofia, sentendosi spesso contenuti. L’ultimo sfogo di Richarlison ne è stato una dimostrazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, come accennato, sono state le recenti dichiarazioni di Conte sulla squadra. Come spesso accade, il tecnico ha gettato colpe e demerito sui suoi ormai ex giocatori. Un fatto che ha scatenato l’ira funesta della tifoseria Spurs. Ma c’è chi ha preso le difese dell’ex Inter e Juventus. Con sorpresa c’è stato Zlatan Ibrahimovic a giustificarlo.

Ibrahimovic difende Conte

Qualche giorno fa, quando l’esonero di Conte era ormai nell’aria, Zlatan Ibrahimovic è stato interrogato sul fatto in in un’intervista. L’attaccante del Milan ha parlato dal ritiro della sua Svezia.

“Ognuno lavora a modo suo. Qualcuno cerca di fare l’attore, di fingere. Qualcuno è se stesso, qualcuno cerca di essere perfetto. Credo che dovresti essere te stesso anche se a volte lo paghi perché non è quello che la gente vuole sentire. Io preferisco essere me stesso ed esprimermi come penso e come voglio” ha dichiarato Zlatan.