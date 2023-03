50 milioni per il bomber: la Champons lo “regala” al Milan

Il Milan sogna un grande attaccante per il prossimo calciomercato estivo: i soldi della Champions possono portare un giovane promettente.

Tra gli interventi che i tifosi rossoneri si aspettano in estate c’è l’acquisto di un bomber. Il reparto offensivo ha bisogno di un centravanti in grado di dare importanti garanzie in termini realizzativi.

Oggi l’attacco del Milan si regge troppo sul 36enne Olivier Giroud, ancora capace di fare la differenza ma che necessita di un’alternativa più giovane. L’esperto francese ha sempre voglia di giocare, però va anche gestito. Per Stefano Pioli sarebbe importante disporre di un altro attaccante da doppia cifra in termini di gol.

Origi e Ibrahimovic, futuro in bilico

Oggi le alternative a Giroud si chiamano Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic, che finora hanno messo insieme solo 3 gol totali. Com’è noto, lo svedese è rientrato da poco più di un mese e quindi non ha potuto dare il contributo che sperava. Adesso è tornato in buona forma e ha grande voglia di aiutare la squadra a raggiungere un’altra qualificazione in Champions League.

Ibrahimovic ha già detto più volte di essere felice al Milan, ma la sua permanenza è tutt’altro che certa. Il contratto scade a giugno 2023 e la dirigenza valuterà se rinnovare oppure no. Si tratta di un giocatore che va per i 42 anni e che non può dare grandi garanzie per la prossima stagione. Un addio non sorprenderebbe.

Anche per quanto riguarda Origi c’è abbastanza incertezza. Tutti si aspettavano di più da parte sua, considerando l’esperienza maturata con il Liverpool. Si sapeva che non fosse un goleador, però i due gol segnati finora rappresentano un bottino troppo magro. Arrivato a parametro zero, non dovrebbe essere un problema piazzarlo sul mercato nel caso in cui si decidesse di venderlo.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante dalla Serie A?

Il Milan sta monitorando diversi centravanti per il futuro. Ci sono più nomi che piacciono alla dirigenza, anche se oggi è difficile indicare l’obiettivo principale di Maldini e Massara. Certamente nella lista dei profili graditi è presente Rasmus Hojlund, 20enne in forza all’Atalanta.

Il giovane bomber ha messo a segno 8 gol e 2 assist nelle 25 presenze in maglia nerazzurra. È esploso nel 2023, dopo una prima parte di stagione nella quale ha dovuto adattarsi all’Italia. Recentemente è stato protagonista con la Danimarca, segnando un totale di 5 reti nelle due partite contro Finlandia (tripletta) e Kazakistan (doppietta).

La Gazzetta dello Sport spiega che Hojlund era monitorato anche dal Milan quando militava nello Sturm Graz. Ma è stata l’Atalanta a credere in lui investendo la bellezza di 17 milioni di euro. Adesso il club bergamasco valuta 50 milioni il cartellino del centravanti danese. L’obiettivo è tenerlo per un’altra stagione, però senza qualificazione in Champions League potrebbe decidere di valutare le offerte che arriveranno. Vedremo se il Milan, magari qualificato alla prossima Champions e con in cassa i soldi dell’eventuale cessione di Rafa Leao, effettuerà un tentativo.