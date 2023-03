Calciomercato Milan, doppia cessione: Maldini fa cassa

Il dirigente dei rossoneri spera di ottenere una somma specifica dalle partenze di questi due calciatori: la situazione

Il Milan è concentrato su questo importantissimo finale di stagione, che può ancora regalare grandi emozioni, ma a fine anno si faranno tutte le valutazioni sui singoli. I calciatori dell’attuale rosa che sono in uscita sono davvero tanti, e sono pronti a salutare.

La rosa a disposizione di Stefano Pioli è quest’anno è molto larga, anche se con i vari infortuni qualche problema c’è comunque stato in determinati periodi. Quando la squadra però è stata quasi al completo e il mister ha dovuto fare le sue scelte, in tanti sono stati costretti in panchina per tanto tempo e ovviamente avrebbero preferito più spazio. Alcuni di questi puntano allora ad andare a giocare con continuità e l’obiettivo del club rossonero è quello di fare cassa con le cessioni.

L’ingresso alla prossima edizione della Champions League garantirebbe un tesoretto da circa 40-50 milioni, ma al momento non c’è certezza che il Diavolo possa raggiungerlo al 100%, perché la corsa al quarto posto è ancora apertissima. per questo motivo Paolo Maldini e Ricky Massara considerano anche seriamente l’idea di ottenere un buon gruzzolo da alcune cessioni.

Rebic e Ballo-Touré in uscita possono portare una decina di milioni

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport c’è un focus molto dettagliato sui possibili movimenti di mercato in casa Milan. Al centro del discorso c’è il nome di Alvaro Morata per l’attacco, ma viene introdotto anche il capitolo cessioni con tutti i partenti.

Ce ne sono due in particolare, dalla cui cessione la società potrebbe ottenere cash. Il primo è Ante Rebic. L’attaccante croato non è una prescelta per Pioli e con l’arrivo di un altro attaccante sarebbe chiuso sempre di più. Con il passaggio al 3-4-1-2 il suo unico ruolo è quello da centravanti al momento già ora Rebic è la quinta scelta dopo Leao, Giroud, Ibrahimovic e Origi. L’altro nome è invece quello di Fodè Ballo-Touré.

Anche l’esterno basso francese non trova spazio e sicuramente la maglia da titolare è proprietà di Theo Hernandez. Il ragazzo vorrebbe giocare con più continuità e il Milan già valute altri profili per sostituirlo, visto che nell’ultima stagione sono emersi tanti profili di terzino sinistro in Italia. La cessione di questi due giocatori, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a Maldini potrebbe circa 10 milioni di euro, una cifra importante anche per pensare a vari riscatti dei giocatori in prestito o al rinnovo di Rafa Leao.

Altro obiettivo: abbassare il monte ingaggi

La riflessione che viene fatta è anche in merito agli ingaggi, alcuni dei quali al momento pesano molto. Quello di Rebic, da 3,5 milioni all’anno, è uno di questi, ma non l’unico. Pensiamo ad esempio ai 4 milioni di euro di Origi o ai 3,8 di Dest, che però non verrà riscattato. Un altro obiettivo del Milan è quindi quello di abbassare il monte stipendi, dal quale si può risparmiare ulteriore cash.