Gol e sbarco in Italia: la Lazio beffa il Milan

Brutte notizie per il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni l’attaccante che tanto piace alla squadra di Pioli potrebbe scegliere i capitolini.

Le grandi manovre per il calciomercato Milan che verrà non sono ancora iniziate. Ma in queste settimane la dirigenza rossonera inizia a sondare il terreno ed a comporre la lista dei papabili obiettivi futuri.

Uno dei miglioramenti che servirà apportare alla rosa riguarda sicuramente l’attacco. Stefano Pioli ha bisogno di una valida alternativa al titolare Olivier Giroud, che quest’anno compirà 37 anni. Un centravanti giovane, che sappia fare reparto da solo e con ottimo senso del gol.

Diversi i profili valutati dal Milan, che da tempo si è anche iscritto alla corsa per l’attaccante del momento. La rivelazione italo-argentina che sta facendo parlare di sé in queste settimane, per la sua esplosione improvvisa a livello internazionale.

Lazio in pole per Retegui: Lotito sull’italo-argentino già da tempo

Stiamo ovviamente parlando di Mateo Retegui, la nuova stella della Nazionale italiana. L’intuizione del c.t. Roberto Mancini, che ha scelto di puntare su questo talento classe ’99 che milita nel Tigre, in Argentina.

Il passaporto italiano ha fatto la differenza e, visti i problemi in attacco per gli azzurri, Retegui ha velocemente ottenuto un posto da titolare. Il tutto però meritato grazie alle due reti segnate nelle prime due partite di qualificazione europea.

Il Milan è tra le società più interessate a Retegui, ma secondo il Corriere dello Sport la beffa è dietro l’angolo. Pare che in pole sull’italo-argentino ci sia la Lazio. Una delle rivali in zona Champions League del Milan, pronta a superare la concorrenza italiana.

Sembra che Claudio Lotito da tempo abbia adocchiato Retegui grazie ai suoi osservatori e consiglieri. L’attaccante piace da prima della convocazione in azzurro e sarebbe stato individuato come il vice-Immobile ideale. Contatti avviati dunque da tempo, con la Lazio che dovrebbe aver fatto la promessa al ragazzo di portarlo presto in Serie A.

Retegui e l’indiscrezione sulla Bundesliga

Il Milan dunque rischia seriamente di perdere l’occasione Retegui. Anche se oltre ai rossoneri anche Inter e Atalanta sarebbero sulle sue tracce, oltre ovviamente alla Lazio che appare in vantaggio.

Intanto spunta un’indiscrezione di mercato: l’entourage di Retegui avrebbe incontrato nella giornata di ieri i dirigenti dell’Eintracht Francoforte, squadra tedesca che è sempre molto interessata ai giovani talenti internazionali.

Una proposta informale quella dell’Eintracht, ma pare che Retegui abbia glissato: la volontà del neo-azzurro è quella di giocare in Serie A dalla prossima stagione.