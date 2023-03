Lo vuole Maldini: colpo tutto italiano, l’annuncio in diretta

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono l’italiano. Il colpo può costare meno dei 35 milioni di cui si parla in questi giorni. L’annuncio del giornalista

Ancora una giornata dedicata alle Nazionali, prima di tornare a pensare solo ed esclusivamente ai club. Il Milan nel frattempo, oggi, tornerà ad allenarsi a Milanello, mettendo nel mirino il match di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera al Maradona.

In queste ore si sta comunque parlando tanto di mercato. La pausa ha portato ad analizzare il momento della squadra rossonera e a cosa serve per far crescere il gruppo di Stefano Pioli. E’ indubbio che l’obiettivo primario dovrà essere un centravanti che possa fare la differenza.

Su questo tutti sono davvero d’accordo. Non si può più rimandare l’arrivo di un giocatore giovane che ti garantisca almeno la doppia cifra, da affiancare a Olivier Giroud. Ante Rebic e Divock Origi hanno deluso e i gol, la prossima stagione, verranno cercati altrove.

Estate calda

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando il terreno ma è evidente che il mercato sarà condizionato dalla qualificazione in Champions League. Serve qualificarsi per guardare al futuro con ottimismo.

E’ vero, inoltre, che la punta centrale è il primo obiettivo ma allo stesso tempo bisognerà puntellare la rosa, con l’innesto di un altro centrocampista, se non dovesse essere riscattato Vranckx, e dell’esterno di destra.

Colpo italiano: Pellegatti ci crede

Negli ultimi giorni così è tornato di moda il nome di Nicolò Zaniolo. Un’idea invernale che si è riaccesa. A parlarne ancora è Carlo Pellegatti, che crede nel suo arrivo: “Io ci credo, soprattutto dopo l’intervista a La Gazzetta dello Sport. Nei mesi scorsi io mi ero sbilanciato sul fatto che a giugno sarebbe andato al Milan, almeno prima che fosse andato in Turchia. Io però ci credo ancora perché Maldini ha parlato nei giorni scorsi con Zaniolo. Piace tanto a Paolo e soprattutto a Massara. Clausola da 35 milioni? Ci sono ipotesi che sia rivedibile, che si possa discutere. Certo che se fosse davvero rigida da 35 milioni, Zaniolo non verrebbe ma secondo me lui verrebbe di corsa.

Quando ci sono quelli che criticano l’italiano, io non riesco a capire. Permettetemi di dissentire, ha potenza ha strappo, ha aggressività, ha giocato moderno. Messo nell’ambiente giusto, Maldini e Massara stravedono per lui. Leao a sinistra, la punta e Zaniolo a destra… Zaniolo fa la differenza perché la testa si aggiusta. Dicevano lo stesso di Theo Hernandez. Spero tanto in lui. Io sono un tifoso dei grandi potenziali giocatori. La fascia destra è stata spesso criticata e poi discutiamo Zaniolo… io faccio fatica a capire. Io ci credo… la domanda è facile: con Zaniolo il Milan è più forte? Certo, ma se tutto il tesoretto dovesse essere investito su di lui noi, il primo obiettivo deve essere il numero numero nove! Se prendi però Zaniolo e l’attaccante, oltre ad un buon centrocampista… In difesa al massimo sostituisci Ballo-Toure”