Maignan celebrato in Francia: “Spider Mike”. E anche Leao lo esalta

Maignan celebrato in Francia dopo la fenomenale parata in Irlanda-Francia: arrivano anche i complimenti di Leao.

Mike Maignan è un fenomeno e non c’erano dubbi. Purtroppo un infortunio muscolare al polpaccio destro lo ha tenuto fuori per diversi mesi, ma al rientro in campo sta confermando tutto il suo valore.

Al Milan si è subito vista la differenza con il suo ritorno, visto che l’ex Lille non è solo uno bravo tra i pali. È abile con il pallone tra i piedi ed è anche un leader per la squadra di Stefano Pioli. Un portiere completo e che non ha minimamente fatto rimpiangere Gianluigi Donnarumma, che se n’è andato a parametro zero al PSG.

Mike Maignan, fenomenale anche in Nazionale

In Francia conoscono le qualità di Maignan grazie alle stagioni nelle quali ha militato nel Lille, ma in Nazionale era il vice di Hugo Lloris. Con il ritiro dai Bleus di quest’ultimo, lui è diventato il titolare e i tifosi francesi volevano vedere se sarebbe stato all’altezza di tale responsabilità. Missione compiuta.

Mike nelle due recenti partite di qualificazione ai prossimi Europei è stato protagonista in positivo. Contro l’Olanda ha parato un rigore a Memphis Depay nel recupero. Un gol sarebbe stato ininfluente, visto il risultato di 4-0, però lui ha voluto mettere la ciliegina sulla vittoria della sua squadra.

Contro l’Irlanda, invece, è stato davvero decisivo. Infatti, al 90′ sull’1-0 per la Francia ha compiuto una parata fenomenale sul colpo di testa di Nathan Collins. Ha avuto dei riflessi straordinari ed è riuscito a evitare la beffa per la sua Nazionale. Ha ricevuto tantissimi complimenti per quell’intervento prodigioso, messo in evidenza da decine di tifosi sui social network.

Celebrazioni in Francia e il messaggio di Leao

Ovviamente, i quotidiani sportivi non potevano non celebrare Maignan dopo quanto visto ieri sera. L’Equipe in Francia lo ha definito Spider Mike, con chiaro richiamo a Spider Man per la prodezza che ha fatto contro l’Irlanda.

Tra coloro che hanno dedicato un pensiero al portiere del Milan c’è anche Rafael Leao, suo compagno in rossonero. Il portoghese, in gol contro il Lussemburgo, ha pubblicato una storia Instagram con la foto della bellissima parata di Maignan e ha commentato con “Grande giocatore”. Questo è uno dei tanti messaggi positivi ricevuti da Mike in queste ore.