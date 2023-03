Milan, centrocampo da rinforzare: 5 nomi ideali per Pioli

I profili che possono fare, stando ai dati, proprio al caso della mediana dei rossoneri: cinque giocatori per Stefano Pioli

Il Milan studia già i profili migliori per il mercato della prossima estate e stavolta non vuole sbagliare i colpi in entrata perché è fondamentale rinforzare ulteriormente la rosa che è a disposizione di Stefano Pioli.

La scorsa estate va ammesso che la dirigenza poteva operare meglio da questo punto di vista, perché è un dato di fatto che la maggior parte dei nuovi acquisti non sia ancora riuscita ad incidere nella prima stagione rossonera. Qualcuno ha fatto meglio e qualcuno peggio, ma nessuno si è imposto nettamente diventando un titolare inamovibili, ad eccezione di Malick Thiaw, che negli ultimi mesi sta trovando continuità al centro della difesa tre.

Il fondo RedBird, come sappiamo, è proprietario anche del Tolosa e nel club di Ligue 1 si basa molto su dati e algoritmi per il calciomercato, come rivelato recentemente dallo stesso Jerry Cardinale. Nel Milan questo non è il metodo di lavoro principale, ma la Gazzetta dello Sport ha voluto comunque contattare tre aziende che analizzano il calcio tramite numeri e intelligenza artificiale (Driblab, Stats Perform e Wallabies) per chiedere loro di selezionare dei profili adatti al centrocampo rossonero.

Gli elementi perfetti per la mediana rossonera

Quella del centrocampista rappresenta in un certo senso una priorità per il club rossonero in estate, perché ancora non si è riusciti a sostituire come si deve la partenza di Franc Kessie, che un anno fa si è accasato al Barcellona.

Né l’arrivo di Yacine Adli o di Aster Vranck, né il ritorno dal prestito di Tommaso Pobega, hanno risolto il problema. Tanto meno Tiemoué Bakayoko, che ha fine stagione concluderà il suo prestito biennale e lascerà il Diavolo con ogni certezza. Gli intoccabili in mezzo al campo sono Tonali e Bennacer, mentre Rade Krunic al momento è la prima e quasi unica alternativa. Andiamo allora a vedere i cinque profili che potrebbero fare al caso di Maldini e Massara per rinforzare la mediana sul mercato.

Il primo nome è quello dei Tyler Adams del Leeds. Parliamo di un classe 1999 di nazionalità americana, arrivato la scorsa estate dal Lipsia per circa 20 milioni. E’ un profilo prettamente difensivo e la sua caratteristiche principale è quella di rubapalloni. In stagione è sempre stato titolare quando era disponibile.

Il secondo profilo è decisamente più conosciuto ed è Davide Frattesi del Sassuolo, incursore di qualità e con il vizio del gol. Gli emiliani per lui chiedono non meno di 25 milioni. C’è poi Wendel dello Zenit San Pietroburgo, un 26enne brasiliano completo perché in grado di fare ogni cosa in mezzo al campo. I suoi 7 gol in campionato e il contratto in scadenza nel 2027 rendono inevitabilmente il prezzo alto.

Due profili dal Belgio

Gli altri due profili proposti arrivano entrambi dalla Jupiler League, quindi dal Blegio. Il primo è Adem Zorgane, algerino classe 2000 dello Charleroi, miglior centrocampista del suo campionato per percentuale di passaggi riusciti. Il secondo invece è un nigeriano dell’Anversa, Alhassan Yusuf, mediano di rottura e di grande energia, di 22 anni.