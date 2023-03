Milan, in attacco si fa sul serio: 50 milioni e sfida alle big

Si guarda in Francia per il nuovo bomber. Si tratta di un ritorno di fiamma piuttosto caro. L’attaccante è nel mirino dei grandi club

Può davvero essere il momento giusto per acquistare un centravanti di spessore per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca del profilo giusto.

Tuttosport rilancia un profilo per l’attacco del Milan che non è mai sparito dai radar della dirigenza rossonera. Il suo nome è da tempo sul taccuino del Diavolo e i prossimi mesi potrebbero essere quelli giusti per affondare il colpo. Stiamo parlando Jonathan David per il quale il tempo appare ormai maturo.

La sua avventura con la maglia del Lille è davvero agli sgoccioli. In estate è pronto a sposare un nuovo progetto, ad abbracciare una big, che gli possa permettere il salto di qualità. In Europa ormai tutti si sono accorti di lui e il club francese spera si possa scatenare un’asta. Se si dovesse venire a creare un domino di attaccanti, David potrebbe rientrare in questo gioco, così un Napoli, che perde Osimhen non avrebbe dubbi su chi dirottare i soldi incassati.

Tanti soldi per David

Il Milan in estate andrà all-in sul bomber ma è evidente che se dovesse andar via Leao, sarebbe più facile riuscire a portare a Milano David, che le settimane scorse ha strizzato l’occhio alle squadre di Premier League. Il canadese, che lo scorso 14 gennaio ha compiuto 23 anni, si è detto tifoso del Barcellona ma ad oggi i blaugrana stanno guardando ad altro sul mercato.

Come dicevamo, è impossibile che Jonathan David sia passato inosservato. La sua stagione è importante e i numeri non lasciano dubbi: in 30 partite tra Ligue 1 e Coupe de France, i gol realizzati sono stati ventuno, con quattro assist. La valutazione del calciatore, con un contratto in scadenza nel 2025, si è fatta così importante. Per strapparlo al Lille, servono ben 50 milioni di euro.

Problema del gol

La situazione dell’attacco del Milan è ben nota a tutti. Rafael Leao e Olivier Giroud sarebbero i due attaccanti da cui ripartire, i giocatori che hanno segnato di più con la maglia rossonera. Il Diavolo non è riuscito ad ottenere risposte significative dagli altri giocatori offensivi: Divock Origi ha fatto davvero male. Due gol rappresentano il bottino magro di uno dei giocatori più pagati della rosa. Sono tre le reti realizzate, invece, da Ante Rebic. Sia il croato che il belga possono fare le valigie in estate. Discorso a parte merita, chiaramente, Zlatan Ibrahimovic, pronto a rimanere come ‘jolly’ se il fisico glielo consentirà.