Milan, ormai è tardi: il bomber vola via altrove

L’attaccante appare destinato a vestire una maglia diversa da quella rossonera. Ecco dove può giocare il centravanti

I due gol con la maglia dell’Italia, contro Inghilterra e Malta, nei match valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei, hanno chiaramente acceso i riflettori su di lui.

Due gol da vero centravanti per Mateo Retegui, che in realtà è sul taccuino del Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara da molto tempo. Gli scout rossoneri lo avevano segnalato a chi di dovere mesi e mesi fa. In Argentina, d’altronde, segna ormai con regolarità da tempo. Era impossibile non accorgersi di lui ma è evidente però che le reti in Nazionale, con la maglia dell’Italia, abbiano un peso specifico diverso.

Retegui non ha giocato grandissime partite, in azzurro, ha partecipato poco, o nulla, alla manovra offensiva, toccando davvero un numero limitato di palloni, ma ha fatto quello che un centravanti deve fare, vale a dire, metterla in fondo al sacco e non è certo poco. E’ anche per questo che le squadre interessate a lui sono sempre di più. I quotidiani sportivi, in edicola stamani, confermano come il Milan abbia sondato il terreno per il giocatore. Ha una valutazione sui 15-20 milioni di euro ma è evidente che sia destinata ad aumentare. La sensazione è che per portarlo al Diavolo bisognava anticipare la concorrenza qualche mese fa, ora è tutto diverso. Non solo per il costo.

Concorrenza importante

Non è il prezzo, infatti, l’ostacolo principale per un suo approdo in rossonero. La concorrenza è tanta e agguerrita. Lo vogliono praticamente tutti, dal Napoli passando per l’Atalanta, la Lazio e la Roma, senza dimenticare la Juventus.

Tutti lo stanno seguendo ma la squadra in pole appare essere l’Inter, che ha più di una carta da giocarsi per portarlo sull’altra sponda del Naviglio. Una è quella dei tanti argentini presenti in nerazzurro, a partire da Javier Zanetti; l’altra, quella più importante, è Facundo Colidio, che sta giocando in prestito proprio al Tigre di Retegui. Potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare al giocatore classe 1999.

Pista straniera

Attenzione, però, come sempre, anche alla possibile pista straniera. Se il calcio inglese dovesse decidere di fare sul serio, sarebbe difficile competere. Ad oggi si registra l’interessamento da parte del West Ham, ma Retegui piace tanto anche in Spagna, dove c’è il solto Atletico Madrid, sempre molto attento agli argentini e pronto a mettere i bastoni fra le ruote ai club italiani, come fatto in passato, con Rodrigo De Paul o Molina, ad esempio.