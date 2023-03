ML – Le condizioni di Messias migliorano: le ultime da Milanello

Ripresa degli allenamenti oggi a Milanello: le condizioni di Messias migliorano, ecco le ultime sul suo infortunio

La sosta per le Nazionali è praticamente già alle spalle. Il Milan infatti oggi è tornato a lavorare sul campo e incominciare di fatto la preparazione al big match di domenica a Napoli.

La squadra di Stefano Pioli è attesa non solo da un periodo molto intenso e complicato, tra campionato e Champions League, ma il battesimo del fuoco di inizio aprile sarà contro la capolista quasi imbattibile al ‘Maradona’.

Come detto oggi il Milan si è allenato al centro sportivo di Milanello. I rossoneri hanno perso Kalulu, fermato da una lesione al polpaccio. Da stabilire i tempi di recupero, ma è concreta la possibilità che possa saltare la doppia sfida di Champions col Napoli. L’altro infortunato è Messias: ecco le ultime news dal centro sportivo sulle sue condizioni fisiche.

Come sta Messias: lavoro personalizzato oggi

Junior Messias ha svolto oggi allenamento personalizzato. Il recupero si avvicina quindi: Pioli spera che possa tornare ad allenarsi con la squadra già in settimana per portarlo con sé a Napoli, ma questo lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

Messias si è infortunato a Londra nel match contro il Tottenham: gli esami avevano evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Uno stop muscolare molto comune e che spesso costringe i calciatori a restare ai box per circa un mese.

Ovviamente lo staff medico del Milan non vuole accelerare i tempi, ma quello di oggi è sicuramente un buon segnale. Appare comunque difficile che Messias possa giocare a Napoli domenica, visto che il match è molto delicato e l’infortunio del brasiliano da non sottovalutare. Ma l’esterno destro punta ad una convocazione. Molto dipenderà dal programma di recupero e dai prossimi allenamenti settimanali.

La stagione di Junior Messias

A volte elogiato per le sue buonissime qualità tecniche, a tratti criticato perché considerato un giocatore non all’altezza. Junior Messias però è un fedelissimo ormai di mister Pioli, visto che dà sempre il massimo per la causa milanista.

In questa stagione l’ex Crotone, riscattato dal Milan a titolo definitivo la scorsa estate, ha giocato 26 partite ufficiali, tra campionato e coppe, segnando finora 5 reti.

Gli infortuni lo hanno però tartassato più del previsto. Messias ha già avuto un problema muscolare sul finire del 2022. La speranza è che per il gran finale il brasiliano classe ’91 possa tornare a pieno regime.