ML – Rafael Leao è pronto per Napoli-Milan: il gesto che fa felici i tifosi

Si avvicina il momento del ritorno in campo per Milan. Intanto, arriva una gradita notizia per i tifosi rossoneri

E’ cominciata la settimana di avvicinamento per il Milan al primo dei tre match contro il Napoli ad Aprile. Il primo si disputerà domenica 2 aprile al Maradona per la 28.a giornata di Serie A.

Un match di vitale importanza per i rossoneri coinvolti nell’intricata lotta per ottenere un piazzamento tra le prime quattro del campionato e qualificarsi così per il terzo anno consecutivo alla fase a gironi di Champions League.

Un obiettivo difficile da raggiungere in una classifica che vede il Milan al quarto posto con quattro e due punti di svantaggio su Lazio e Inter e uno in più della Roma, in attesa del verdetto sulla possibile restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juve, eventualità che potrebbe cambiare la sorte delle varie contendenti.

Un passo per volta, comunque. In attesa del doppio confronto di Champions, a Napoli, il Milan si gioca molto e ha bisogno di una prestazione ben diversa rispetto a quelle, deludenti, con Fiorentina, Salernitana e Udinese, partite nelle quali è mancato l’apporto dei calciatori che possono fare la differenza nell’organico rossonero. Uno su tutti, Rafa Leao.

Rafa Leao, che gesto del portoghese

Lo sa bene anche l’attaccante portoghese che può e deve fare meglio in un Milan che ha un impellente bisogno dei suoi strappi e dei suoi gol. Proprio poco fa è arrivata un’importante notizia su Leao che farà certamente piacere ai tifosi rossoneri.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive, Rafa si è presentato a Milanello dopo gli impegni con la Nazionale portoghese con 24 ore di anticipo rispetto al giorno stabilito per il rientro. Per lui, una seduta di scarico nel centro sportivo rossonero in attesa di tornare a lavorare in gruppo con il resto dei compagni. Un gesto significativo che, indubbiamente, dimostra l’attaccamento di Rafa alla squadra in un periodo in cui le indiscrezioni sul suo rinnovo di contratto sono all’ordine del giorno.

Nella prime due giornate delle qualificazioni a Euro 2024, Leao è subentrato nella ripresa dei match vinti dal Portogallo contro Liechtenstein e Lussemburgo. In quest’ultimo ha servito l’assist per il gol di testa di Otavio, sbagliato un calcio di rigore e segnato il gol che ha fissato il punteggio finale sullo 0-6 per Cristiano Ronaldo e compagni, a punteggio pieno nel girone che comprende anche Islanda, Bosnia Herzegovina e Slovacchia.