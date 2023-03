Olivier Giroud non si ferma: stabilito un nuovo record

Nuovo record per Giroud, che continua a togliersi delle soddisfazioni in queste stagioni: in attesa del rinnovo con il Milan…

Quando ha firmato per il Milan, in Italia non tutti erano convinti dell’arrivo di Olivier Giroud. Più di qualcuno riteneva che fosse ormai “vecchio” e che non sarebbe stato decisivo come è invece si è rivelato.

L’attaccante francese è stato un grande protagonista dello Scudetto vinto dalla squadra di Stefano Pioli nella scorsa stagione. E in questa si sta confermando il migliore marcatore rossonero con 12 gol in 34 partite, impreziosite anche da 6 assist. A livello realizzativo da aggiungere pure le 4 reti messe a segno con la Francia nel Mondiale in Qatar.

Giroud, altro record con la Francia

Giroud è diventato il migliore marcatore nella storia della Francia, un record al quale teneva molto. È arrivato a quota 53, +2 sul precedente primatista Thierry Henry. Una soddisfazione che si è tolto proprio al Mondiale, dove la nazionale francese è arrivata fino in finale, perdendo poi con l’Argentina.

📊 Nouveau record battu par Olivier Giroud 💙 À 36 ans et 178 jours, il devient le joueur de champ le plus âgé à être titularisé avec l’équipe de France en compétition officielle. 🇫🇷 pic.twitter.com/OvJe8hyg7I — PFC (@PassionFootClub) March 27, 2023

Anche dopo la Coppa del Mondo, il commissario tecnico Didier Deschamps ha continuato a convocarlo. È nel gruppo che in questa pausa dei campionati è stato chiamato ad affrontare Olanda e Irlanda nei match di qualificazione ai prossimi Europei. Proprio contro l’Irlanda, il centravanti del Milan ha stabilito un nuovo record.

Infatti, a 36 anni e 178 giorni è diventato il giocatore di movimento più vecchio a partire titolare con la maglia della nazionale maggiore della Francia in una competizione ufficiale. Per lui si tratta anche della 122esima presenza con i Bleus.

Oliviero attende il rinnovo con il Milan

Dopo gli impegni con la maglia francese, Giroud farà ritorno in Italia per prepararsi ai prossimi impegni del Milan. Il primo è quello di domenica contro il Napoli, un antipasto della doppia sfida dei Quarti di Champions League. Sconfiggere la capolista della Serie A non sarà semplice, però una vittoria darebbe una bella spinta a un gruppo che ne ha bisogno dopo tre gare senza vittorie in campionato.

Tra gli appuntamenti delle prossime settimane dovrebbe essercene anche uno riguardante il rinnovo di Giroud. Ad aprile, infatti, è atteso un nuovo confronto tra l’entourage dell’attaccante e la dirigenza milanista. Non dovrebbero esserci problemi a raggiungere un accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2024.