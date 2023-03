Calciomercato Milan, 35 milioni per riportarlo in Italia: Maldini ci riprova

Sportmediaset riporta delle indiscrezioni di mercato importanti. Il Milan non ha mollato il colpo. In estate ci sarà di nuovo l’assalto

Serve una rivoluzione nella rosa del Milan di Stefano Pioli. Se si vorrà competere a livelli più alti, sia in Italia che in Europa, il gruppo andrà rinfoltito con nuovi nomi di maggiore qualità. Ogni reparto necessita di migliorie, a partire dall’attacco. Ma non soltanto. Bisognerà certamente valutare prima la posizione di alcuni giocatori in rosa, e quindi guardare al mercato in uscita.

Una grossa incognita al momento risiede nella zona trequarti, dove è in bilico il futuro di diversi rossoneri. Da Rafael Leao, con il rinnovo in stallo, ad Ante Rebic e Brahim Diaz. Ma non dimentichiamo che sulla destra del reparto le carenze sono evidenti. La sensazione è che il Milan non può continuare su quella fascia con Junior Messias e Alexis Saelemaekers, se vorrà innalzare il suo tasso tecnico in vista della prossima stagione. Ottimi giocatori sì, ma probabilmente riserve, almeno al Milan.

Già a gennaio Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato il colpaccio per sopperire alle mancanze in quella zona di campo. Nicolò Zaniolo era stato individuato come il perfetto innesto. Giovane, italiano e dal grande potenziale. La messa sul mercato da parte della Roma aveva drizzato le antenne dei due dirigenti rossoneri, che non sono però riusciti nell’acquisto a causa delle alte richieste dei giallorossi. Ma sembra non essere finita, nonostante il conseguente passaggio del giocatore al Galatasaray in Turchia.

Milan, il colpo è solo rimandato

Sportmediaset, nella sua edizione odierna, ha fatto sapere che il Milan non ha perso di vista Nicolò Zaniolo. Lo considera ancora un colpo di estrema utilità per la prossima stagione. Esterno di destra o trequartista, porterebbe grande qualità alla trequarti di Stefano Pioli. Il talento azzurro, che non è stato convocato da Mancini per i recenti impegni dell’Italia, sogna sicuramente il ritorno in patria e in una big. E sappiamo bene che il Milan è il club che più gli fa gola. A gennaio, Nicolò avrebbe fatto di tutto per approdare a Milano e vestire la maglia rossonera.

E’ girata voce di una chiamata fatta da Paolo Maldini al giocatore prima della sua partenza per la Turchia. Una sorta di “arrivederci”, che inevitabilmente pone le basi per un trasferimento in estate. Nel contratto stipulato col Galatasaray, l’agente e Zaniolo si sono voluti assicurare la presenza di una clausola che permetta di liberarsi facilmente già da giugno prossimo. 35 milioni di euro la cifra fissata. Il Milan, dunque, sa bene che per assicurarsi Nicolò dovrà sborsare quella somma. Investimento possibile? Al momento sembra più un ostacolo, ma la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe facilitare le cose.

C’è però un altro ostacolo al possibile affare.

Zaniolo, la rivale è sempre la stessa

Sportmediaset puntualizza che su Zaniolo rimane sempre vigile la Juventus. Il club bianconero, dopo la rifondazione, vuole concedersi un mercato di soli italiani, per dare una nuovo ciclo vincente al calcio nazionale. Nicolò rimane un pallino dei bianconeri, che come il Milan dovranno pur sempre fare i conti con la clausola rescissoria presente nel contratto col Galatasaray. Sarà derby italiano di mercato per il talento ex Roma? E’ probabile.

Per quanto riguarda il Milan, aggiunge la stessa fonte, l’uscita di Brahim Diaz agevolerebbe l’affare Zaniolo. Il folletto iberico sembra al momento destinato al ritorno a Madrid, con anche l’Arsenal a dargli la caccia. Stefano Pioli avrebbe bisogno di un nuovo trequartista, ad alternarsi con Charles De Ketelaere, di cui è atteso l’exploit.