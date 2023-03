De Ketelaere, assist decisivo in Germania-Belgio: assist vincente, che giocata (VIDEO)

Charles De Ketelaere è tornato ad incidere. Grande contributo per il gol vittoria contro la Germania. Il giovane rossonero sta emergendo?

La sosta Nazionali è in atto, e tanti giocatori hanno lasciato i rispettivi club per unirsi ai ritiri. Il Milan ha salutato ben sedici dei suoi giocatori, tutti convocati dai propri CT. Un motivo di vanto per il club rossonero, consapevole di avere in rosa tanti elementi di qualità e che godono della fiducia delle Nazionali. Certo, la paura per qualche problema fisico di troppo c’è sempre, come dimostra il caso Kalulu, tornato a Milanello con un bell’infortunio al muscolo del polpaccio. Ma gli incidenti di percorso ci sono sempre, e bisogna farsene una ragione.

C’è stata apprensione anche per Zlatan Ibrahimovic e Rade Krunic, che rispettivamente con Svezia e Bosnia avevano avvertito qualche problemino fisico. Per fortuna, però, tutto rientrato e nessun infortunio all’orizzonte. Quanto ai fatti positivi. Rafael Leao ha reso fieri i tifosi del Portogallo e del Milan fornendo un assist e un gol in questa sosta per le Nazionali. Ma c’è stato un altro rossonero, forse il meno atteso, che è riuscito a mettersi in mostra. Parliamo di Charles De Ketelaere, il trequartista che il Milan e la sua tifoseria aspettano da tempo.

Il classe 2001 è finalmente tornato ad incidere. Ha dato un grande contributo per il gol vittoria contro la Germania. Tutti i dettagli.

Belgio, De Ketelaere per Trossard: collegamento vincente

Stasera è andata in scena un’amichevole Nazionale tra Germania e Belgio. I padroni di casa hanno ospitato la rivale a Colonia. Contro ogni pronostico, la squadra guidata da Flick è caduta in casa contro i Diavoli Rossi. Una gara che si è messa subito sui binari giusti per gli ospiti. Ha aperto le danze Yannick Carrasco al 6′ minuto, e ha raddoppiato Romelu Lukaku dopo soli tre minuti. La Germania ha accorciato le distanze al 44′ su calcio di rigore ma a poco è servito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDK (@charlesdeketelaere)



I rossoneri Saelemaekers e De Ketelaere sono partiti entrambi dalla panchina, ma uno dei due è riuscito ad incidere una volta subentrato in campo. Parliamo proprio dell’ex Brugge. Charles ha sostituto il compagno (rivale in Italia) Romelu Lukaku al 68′ del primo tempo, e dieci minuti dopo ha avuto una grande intuizione per il gol del 3-1.

Ha infatti servito Trossard con un filtrante di grande fattura. Al compagno è poi venuto sin troppo semplice fare l’assist a De Bruyne per chiudere i giochi. La giocata di De Ketelaere è tutto tranne che semplice, e ha rimesso in mostra la sua tanto decantata intelligenza e visione di gioco. La Germania ha accorciato le distanze soltanto all’87‘ con Gnabry, troppo tardi per stravolgere il risultato. Il Belgio ha battuto i padroni di casa in un’amichevole combattuta e finalmente il rossonero De Ketelaere può contare su dei meriti importanti.

La speranza è che riesca presto a sbloccarsi anche al Milan. L’allenatore, i compagni e i tifosi aspettano solo lui. Di seguito il video che mostra il bel passaggio di De Ketelaere per Trossard: